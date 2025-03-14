موعد أذان العشاء وصلاة التراويح اليوم الجمعة 14 رمضان 2025 في محافظات مصر

مع استمرار الأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون في مختلف محافظات مصر على معرفة مواقيت الصلاة، وخاصة أذان العشاء الذي يحدد موعد أداء صلاة التراويح.

وفي هذا التقرير، نستعرض موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 رمضان 1446 هـ الموافق 14 مارس 2025 في أبرز محافظات مصر.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

موعد أذان العشاء في محافظات مصر اليوم 14 رمضان 2025

تختلف مواعيد أذان العشاء من محافظة إلى أخرى حسب التوزيع الجغرافي، وفيما يلي بعض المواعيد في المحافظات الرئيسية:

القاهرة والجيزة: 7:20 مساءً

الإسكندرية: 7:25 مساءً

الأقصر وأسوان: 7:11 مساءً

بورسعيد والإسماعيلية: 7:18 مساءً

سوهاج وقنا: 7:14 مساءً

أهمية صلاة العشاء في رمضان

صلاة العشاء من الفرائض الخمس التي يؤديها المسلم يوميًا، وتكتسب أهمية خاصة في شهر رمضان لأنها تتبعها صلاة التراويح، التي تعتبر من أبرز العبادات خلال هذا الشهر الكريم. يحرص المسلمون على أداء صلاة العشاء في جماعة ثم التوجه إلى صلاة التراويح، لما لها من فضل عظيم.

فضل صلاة التراويح في رمضان

صلاة التراويح سنة مؤكدة عن النبي محمد ﷺ، وتعد فرصة عظيمة للمسلمين للاقتراب من الله والاستزادة من الحسنات. وقد ورد في الحديث الشريف: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه" (متفق عليه).

أجواء صلاة العشاء والتراويح في مصر

تمتلئ المساجد في مختلف محافظات مصر بالمصلين في صلاة العشاء والتراويح، حيث يتجمع المسلمون لأداء الصلاة في أجواء إيمانية عامرة بالذكر والدعاء. كما تحرص العديد من المساجد الكبرى على توفير أماكن خاصة للسيدات، وتنظيم الدروس الدينية بعد الصلاة لتعزيز الروحانيات خلال الشهر الفضيل.

نصائح للاستعداد لصلاة العشاء والتراويح

تناول وجبة إفطار خفيفة ومتوازنة لضمان الراحة أثناء الصلاة.

شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على الترطيب خلال ساعات الليل.

الوصول إلى المسجد مبكرًا للحصول على مكان مناسب ولأداء السنن القبلية.

المحافظة على الخشوع والتدبر في معاني الآيات أثناء الصلاة.

يُعد رمضان فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، لذا يُستحب اغتنام كل لحظة فيه بالطاعة والدعاء، سائلين الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

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