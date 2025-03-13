تعرف على موعد صلاة التراويح في 13 رمضان 2025.. قيام الليل ينتظرك

موعد صلاة التراويح .. مع حلول يوم الثلاثاء، 13 رمضان 1446 هـ، الموافق 25 مارس 2025م، يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم بدء صلاة التراويح، التي تُعتبر من أبرز الطقوس الروحانية في شهر رمضان المبارك. يحرص المسلمون على أداء هذه الصلاة بعد صلاة العشاء، في جوٍ من الإيمان والتكافل الاجتماعي.

تتفاوت مواعيد صلاة التراويح بين المدن بسبب فرق التوقيت، ما يجعل من الضروري التحقق من مواعيد الصلاة بدقة لضمان أدائها في الوقت المناسب، وفي هذا التقرير،يسلط موقع الموجز فيما يلي الضوء على موعد صلاة التراويح في 13 رمضان 2025، مع التنبيه إلى ضرورة الانتباه لاختلاف التوقيت المحلي بين المناطق.

موعد صلاة التراويح في 13 رمضان 2025

كيف تصلي صلاة التراويح في رمضان؟

أوضح الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق للأزهر، أنه بالنسبة لصلاة التراويح في المنزل، سواء للمرضى أو النساء، سواء كانت فردية أو جماعية، فإن طريقة أدائها تكون مشابهة لصلاة التراويح في المساجد، حيث يبدأ المصلي باستقبال القبلة ثم يُكبر ويقرأ دعاء الاستفتاح سرًا، بعدها، يصلي ركعتين ثم يسلم، ليبدأ ركعتين آخرين حتى يتم 8 ركعات أو 10 أو حتى 20 ركعة، حسب القدرة، وأكد الشيخ الأطرش أن صلاة التراويح تُؤدى ركعتين ركعتين، مع السلام بعد كل ركعتين، وتكون منفصلة عن صلاة الوتر.

كم عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان؟

لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عدد ركعات صلاة التراويح في أحاديثه، لكنه ثبت عنه أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة، ولم يزد على ذلك. ومع ذلك، يجوز زيادة العدد بما يتناسب مع قدرة الناس وظروفهم، فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة.

وعندما سئلت عن كيفية صلاة النبي في رمضان، قالت: "ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا.

موعد صلاة التراويح في 13 رمضان 2025

ما هو وقت صلاة التراويح في 13 رمضان؟

تعد صلاة التراويح من الصلوات المميزة في شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ بعد التأكد من ثبوت رؤية هلال شهر رمضان. تُؤدى صلاة التراويح بعد صلاة العشاء في أول ليلة من هذا الشهر الكريم، وتستمر حتى قبيل أذان الفجر الثاني. يجب أن تتم الصلاة بعد إتمام صلاة العشاء، إذ إنها من السنن المرتبطة بالفريضة، وبالتالي لا يجوز أداؤها قبلها، كما أن صلاة التراويح لا تُقضى إذا فات وقتها، مما يجعل الالتزام بوقت أدائها أمرًا ضروريًا، وأما عن موعد صلاة التراويح اليوم، 13 رمضان 1446 هـ، فيتوقع أن تكون صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7:19 مساءً، و يحرص المسلمون في هذه الليلة على أداء الصلاة في وقتها المحدد، تزامنًا مع الأجواء الروحانية الخاصة بشهر رمضان.

موعد صلاة التراويح في 13 رمضان 2025

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