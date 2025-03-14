موعد صلاة الجمعة اليوم 14 رمضان في محافظات مصر

موعد صلاة الجمعة.. تُعد من أعظم الصلوات في الإسلام، فهي تجمع المسلمين أسبوعيًا في المساجد للاستماع إلى خطبة الجمعة وأداء الصلاة جماعة، مما يعزز روح الوحدة والترابط بينهم.

ويحرص المسلمون على معرفة موعد صلاة الجمعة كل أسبوع، خاصة مع اختلاف توقيتها بين المحافظات بفارق دقائق وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

موعد صلاة الجمعة اليوم 14 رمضان

ويختلف موعد صلاة الجمعة من منطقة لأخرى حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، ويتم تحديده وفقًا للتقويم الهجري والمواقيت الفلكية المعتمدة.

وتحدد الهيئة العامة للمساحة المصرية بالتنسيق مع دار الإفتاء مواقيت الصلاة، ومنها موعد صلاة الجمعة، بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة.

ويحمل موعد صلاة الجمعة أهمية كبيرة في حياة المسلمين، حيث وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي فرض عين على كل مسلم بالغ قادر على أدائها، كما تمثل فرصة للاستفادة من الموعظة الحسنة والتقرب إلى الله من خلال الدعاء وذكره بعد الصلاة.

الموجز يتناول خلال الآتي موعد صلاة الجمعة اليوم في مختلف المدن والمحافظات، وفقًا للتوقيت المحلي، لتسهيل معرفة موعدها بدقة، حتى يتمكن المسلمون من الاستعداد لأدائها في وقتها المحدد.

موعد صلاة الجمعة اليوم 14 رمضان

مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات

وتأتي مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم 14 رمضان في محافظة القاهرة

- أما أذان صلاة الجمعة في محافظة القاهرة، فيُرفع الساعة 12:4 ظهرا.

- أذان صلاة العصر في محافظة القاهرة، يرفع الساعة 3:29 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب وموعد الإفطار في محافظة القاهرة، الساعة 6:3 مساء.

- يرفع أذان العشاء في محافظة القاهرة، الساعة 7:20 مساء.

موعد السحور الجمعة

موعد السحور 2:19

موعد إمساك 4:19

موعد صلاة الجمعة اليوم 14 رمضان في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الجمعة في مدينة الزقازيق، الساعة 12:9 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر في مدينة الزقازيق، الساعة 3:34 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب وموعد الإفطار في مدينة الزقازيق، الساعة 6:8 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء في مدينة الزقازيق، الساعة 7:26 مساء.

موعد صلاة الجمعة اليوم 14 رمضان في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الجمعة في مدينة المنصورة، الساعة 12:4 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر في مدينة المنصورة، الساعة 3:28 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب وموعد الإفطار في مدينة المنصورة، الساعة 6:2 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء في مدينة المنصورة، الساعة 7:20 مساء.

موعد صلاة الجمعة اليوم 14 رمضان في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الجمعة في محافظة الإسكندرية، الساعة 12:9 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر في محافظة الإسكندرية، الساعة 3:34 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب وموعد الإفطار في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:8 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء في محافظة الإسكندرية، الساعة 7:26 مساء.

موعد صلاة الجمعة اليوم 14 رمضان في محافظة أسيوط

- يُرفع أذان صلاة الجمعة في محافظة أسيوط، الساعة 12:4 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر في محافظة أسيوط، الساعة 3:29 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب وموعد الإفطار في محافظة أسيوط، الساعة 6:4 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء في محافظة أسيوط، الساعة 7:19 مساء.

موعد صلاة الجمعة اليوم 14 رمضان في مدينة طنطا

- يُرفع أذان صلاة الجمعة في مدينة طنطا، الساعة 12:5 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر في مدينة طنطا، الساعة 3:30 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب في مدينة طنطا، الساعة 6:4 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء في مدينة طنطا، الساعة 7:21 مساء.

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