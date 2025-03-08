فضل صلاة التراويح.. وهل يجوز أدائها أقل من 8 ركعات؟

فضل صلاة التراويح.. يحرص الكثير من المسلمين على عدم تفويت صلاة التراويح لأي سبب من الأسباب، وذلك حتى يفوزوا برضا الله ومغفرته في شهر المغفرة، وقد يتردد كثيرًا سؤال عن مدى جواز أدائها أقل من 8 ركعات.

فضل صلاة التراويح.. ويوضح الموجز ما قاله أهل العلم في هذه المسألة، كما نوضح فضل صلاة التراويح كما ورد في السنة النبوية الشريفة.

فضل صلاة التراويح

فضل صلاة التراويح

ما هو فضل صلاة التراويح؟

فضل صلاة التراويح.. وجاء في فضل صلاة التراويح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدم من ذنبه". (رواه البخاري ومسلم)

وجاء في فضل صلاة التراويح أيضًا: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة". (رواه الترمذي وصححه الألباني)

هل يجوز أداء صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟

وكشف الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر حكم أداء صلاة التراويح بأقل من 8 ركعات قائلًا: صلاة التراويح لابد أن لا تقل عن 8 ركعات، وإن قلت عن ذلك فهي في ذلك الحالة ليست بصلاة تراويح.

وفي فتوى سابقة لشيخ الأزهر حسن المأمون ومفتى الديار المصرية الأسبق، أوضح أن صلاة التراويح ليست بفرض، والدين يسر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة فقد أتى بالكمال وعمل عملًا يُثَاب عليه وله أجر وافر.

ما عدد ركعات صلاة التراويح؟

وتابع شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق: ومن لم يستطع صلاة العشرين صلَّى ما في استطاعته ويكون بذلك مأجورًا أيضًا، غير أنَّه لم يرقَ إلى درجة الكمال ولا يكون بذلك تاركًا فرضًا من الفرائض.

وأشار إلى أنه: يُسْتَحَبُّ الجلوسُ بين صلاة كلِّ أربعِ ركعاتٍ بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر، ولم يُؤثَر عن السلف شيءٌ معين يلزم ذكره في حالة الانتظار، وأهل كل بلد مُخَيَّرون وقت جلوسهم هذا بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادى والتهليل والتكبير أو ينتظرون في صمت وسكون.

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