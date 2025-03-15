موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 رمضان في محافظات مصر

موعد أذان الفجر، أذان الفجر هو وقت من أوقات الله المباركة، فهو نفحة طيبة من نفحات الله، ويحرص الكثير من المسلمين على معرفة موعد أذان الفجر وخاصة في رمضان حتى يمتنع المسلمين عن الطعام والشراب.

موعد أذان الفجر، ويستعرض الموجز في التقرير التالي موعد أذان الفجر في محافظات مصر وذلك على النحو التالي:

موعد أذان الفجر في محافظات مصر

موعد أذان الفجر في القاهرة:4:38 ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:43 ص

شاب يصلي

موعد أذان الفجر في طنطا: 4:39 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:37 ص

موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 رمضان

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:37 ص

موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:42ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:39 ص

موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:39 ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 4:42 ص

موعد أذان الفجر في قنا: 4:35 ص

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:36 ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 4:54 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:30 ص

موعد أذان الفجر في محافظات مصر

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:34 ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:35 ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 5:02 ص

موعد أذان الفجر في نويبع: 4:26 ص

موعد أذان الفجر في حلايب:4:26

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:29 ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:41 ص

مواقيت صلاة الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في الحامول: 4:38 ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:38 ص

موعد أذان الفجر في طابا: 4:24 ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:33 ص

موعد أذان الفجر في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 4:28 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:41 ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 4:35 ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 4:36 ص

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