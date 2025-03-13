موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، وقت أذان الفجر، ووقت الإمساك من المواقيت المهمة في شهر رمضان لكل مسلم، وذلك لكونه يترتب عليهما إمساك المسلم عن الطعام والشراب واستقبال يوم مباركًا جديدًا وصيامه.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، ويستعرض الموجز في التقرير التالي موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة، وكذلك موعد الإمساك بداية من اليوم 13 رمضان وحتى آخر الشهر الفضيل.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، ويأتي موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، على النحو التالي:

- اليوم الثالث عشر من رمضان 13 مارس أذان الفجر: 4:41 صباحًا - الإمساك: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

إمساكية شهر رمضان 2025

- اليوم الرابع عشر من رمضان 14 مارس أذان الفجر: 4:39 صباحًا - الإمساك: 4:19 صباحًا

- اليوم الخامس عشر من رمضان 15 مارس أذان الفجر: 4:38 صباحًا - الإمساك: 4:18 صباحًا.

- اليوم السادس عشر من رمضان 16 مارس أذان الفجر: 4:37 صباحًا - الإمساك: 4:17 صباحًا.

ح اليوم السابع عشر من رمضان 17 مارس أذان الفجر: 4:36 صباحًا - الإمساك: 4:16 صباحًا

- اليوم الثامن عشر من رمضان 18 مارس أذان الفجر: 4:34 صباحًا - الإمساك: 4:14 صباحًا.

- اليوم التاسع عشر من رمضان 19 مارس أذان الفجر: 4:33 صباحًا - الإمساك: 4:13 صباحًا.

- اليوم العشرون من رمضان 20 مارس أذان الفجر: 4:32 صباحًا - الإمساك: 4:12 صباحًا.

وأعدت الهيئة العامة المصرية للمساحة إمساكية شهر رمضان لكل مدن ومحافظات البلاد، وقد أتاحتها عبر موقعها الإلكتروني حتى يتمكن كل المواطنين من الاطلاع عليها ومعرفة مواقيت الصلاة وكل ما يخص مواعيد الشهر على نحو من التفصيل.

كما توضح الإمساكية المذكورة كذلك موعد صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1446 - 2025، بالساعة والدقيقة، ويمكن الحصول على إمساكية محافظتك من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة من عبر محرك جوجل.



اقرأ أيضًا:

موعد أذان المغرب اليوم 13 رمضان بجميع المحافظات ومواقيت الصلاة

تعرف على موعد صلاة التراويح في 13 رمضان 2025.. قيام الليل ينتظرك