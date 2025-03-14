دعاء ليلة النصف من رمضان 2025.. اغتنم الفرصة بأفضل الأدعية المستجابة فضل ليلة النصف من رمضان

تعتبر ليلة النصف من رمضان من الليالي المباركة التي يحرص المسلمون على اغتنامها بالدعاء والاستغفار، إذ تمتد من مغرب يوم الجمعة حتى فجر السبت. تعد هذه الليلة فرصة عظيمة لمن يسعون إلى التوبة وطلب الرحمة والمغفرة، خاصة وأنها تمثل منتصف الشهر الفضيل الذي يوشك على الانقضاء، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

أدعية ليلة النصف من رمضان 2025

في هذه الليلة المباركة، يُستحب ترديد الأدعية التي تفتح أبواب الرزق وتيسر الأمور، ومن أبرز الأدعية التي يمكن ترديدها:

اللهم يا من دبر ليوسف أمره، دبر لي أمري واصلح لي حالي وارزقني واكفني شر خلقك.

اللهم اقضي حاجتي وفك كربتي وآنس وحدتي وفرج همي وغير حالي لأفضل حال عاجلاً غير آجل.

اللهم إني أسألك باسمك الجبار أن تجبرني جبراً يليق برحمتك، جبراً يتعجب له أهل السموات والأرض.

اللهم في ليلة النصف من شهر رمضان، ردني إليك ردًا جميلاً.



أهمية الدعاء في هذه الليلة

يُعد الدعاء في ليلة النصف من رمضان من الأعمال المحببة التي تقرب العبد من ربه، فهو سلاح المؤمن لتحقيق الأمنيات والتخفيف من الهموم. ومن الأدعية المأثورة التي يمكن ترديدها:

اللهم ارزقني في هذه الليلة طاعة العابدين، واشرح صدري بإنابة المخلصين.

اللهم لا تؤاخذني بالعثَرات، وأقلني من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني غرضًا للبلاء.

اللهم افتح لي أبواب الجنان، واغلق عني أبواب النيران، ووفقني لتلاوة القرآن.



الدعاء في الثلث الأخير من الليل

يُفضل أن يكون الدعاء في الثلث الأخير من الليل، حيث تكون أبواب الرحمة مفتوحة، ومن الأدعية المستحبة في هذا الوقت:

1. اللهم لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين.



2. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، فدبر لي أمري بأحسن التدابير.



3. اللهم كما فلقت البحر لموسى فنجّيته، فصلّ وسلم على محمد وآله ونجّني مما أنا فيه من كرب.

استغلال الليلة بالدعاء والعمل الصالح

إلى جانب الدعاء، يُستحب الإكثار من قراءة القرآن، والاستغفار، والتصدق، وصلاة القيام، لما في ذلك من أجر عظيم في هذه الليلة المباركة.

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