دعاء يوم الجمعة قصير .. اللهم متعنا براحة البال

دعاء يوم الجمعة قصير، يوم الجمعة يوم استجابة الدعوات، ويستحب للمسلم أن يكثر في هذا اليوم المبارك باللجوء إلى ربه، وخاصة في شهر رمضان.

دعاء يوم الجمعة مكتوب

دعاء يوم الجمعة قصير

دعاء يوم الجمعة قصير، ويستعرض الموجز دعاء يوم الجمعة قصير وعدد من الأدعية الكريمة في يوم الجمعة الموافق 14 رمضان 1446.

دعاء يوم الجمعة قصير، - اللهم في يوم الجمعة متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وأنعم علينا بصحة الأبدان واكفنا شر الإنس والجان.

أسألك اللهم فرجاً لكل مهموم وعطاءً لكل محروم وشفاءً لكل مريض ورحمة لكل ميت ورزقاً لكل محتاج واستجابة

لكل دعاء.

اللَّهُم أحلامنا المُنتظرة دعواتنا المُتكررة، أُمنياتنا المُخبأة، و راحتنا و توفيقنا و سعادتنا و طموحنا، اللهُم مَغفرَتَك وعفوك

ورِضاك والجنة

الدعاء المستجاب يوم الجمعة



اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك.

اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم.. يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة أرحمني برحمتك الواسعة.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بإسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت أن تجعلنا في هذه الدنيا، من المقبولين والى أعلى درجاتك، سابقين وأغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، جميع المسلمين.

اللهم أغفر لي، وعافني وأعف عني، وأهدني الى صراطك المستقيم، وأرحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

أستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك،اللهم أغفر، للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك ولك الحمد وصل اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

دعاء يوم الجمعة مكتوب

أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبّب صالح خلقه فيكم ومن يد نبيّه يسقيكم، وفي الجنة يؤويكم، وبالرحمة يحتويكم وبقضائه يرضيكم، وبفضله يغنيكم، ولطاعته يهديكم ومن عذابه.

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