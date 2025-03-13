دعاء قبل السحور اليوم 13 رمضان 2025.. اللهم ثبت قلبي على دينك

دعاء قبل السحور اليوم 13 رمضان 2025، يستحب للعبد المسلم أن يكثر من الدعاء في رمضان، وأن يستغل أوقات الإجابة وبتحراها مثل وقت السحور لأنه وقت السحر، والذي يستجاب فيه الدعاء بإذن الله.

دعاء قبل السحور اليوم 13 رمضان 2025، ويستعرض الموجز مجموعة من الأدعية المباركة لليوم 13 من رمضان 1446.

دعاء قبل السحور اليوم 13 رمضان 2025

دعاء قبل السحور اليوم 13 رمضان 2025

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنَا حُسْنَ حَمْدِكَ وَدَوَامَ ثَنَائِكَ، وَبَرْدَ عَفْوِكَ وَلَذَّةَ مُنَاجَاتِكَ، وَإِجْلاَلَكَ وَتَعْظِيمَكَ وَحِفْظَ كِتَابِكَ، وَكَمَالَ عِبَادَتِكَ وَدَوَامَ ذِكْرِكَ وَتَدَبُّرَ آيَاتِكَ، وَاتِّبَاعَ نَبِيِّكَ وَتَحْكِيمَ آيَاتِكَ.

اللّهُمَّ اجْعَلْ لي فيهِ إلى مَرضاتكَ دَليلًا، ولا تَجعَلْ لِلشَّيْطانِ فيهِ عَلَيَّ سَبيلًا، وَاجْعَلِ الجَنَّةَ لي مَنْزِلًا وَمَقيلًا، يا قاضِيَ حَوائج الطالبينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ وَالْأقْذارِ، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأَقدارِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِلتُّقى وَصُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ ياقُرَّةَ عَيْن الْمَساكينِ.

ومن دعاء قبل السحور اليوم 13 رمضان 2025 أيضًا الآتي:

- اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

- اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك.

- اللهم إني أسألك الهدى والتوبة والعفاف والمغفرة.

- اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ونقمتك فجأة.

- اللهم إني قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.

- ربنا أفرغ علينا صبرًا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.

- رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات.

- اللهم أجعلنا من أهل الجنة والفردوس الأعلى دون سابق حساب أو عذاب.

- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والغلبة في الأمر.

- رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء .

- اللهم توفني مسلمًا والحقني بالصالحين.

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