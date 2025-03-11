ما هو الدعاء المستجاب في ليلة القدر؟.. وفضل العشرة الأواخر من رمضان

ما هو الدعاء المستجاب في ليلة القدر؟.. في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تتجلى رحمة الله على عباده بشكل خاص، حيث تتزامن هذه الأيام مع أوقات عظيمة يفضل فيها الدعاء والتضرع لله عز وجل.

فقد خص الله تعالى هذا الشهر الكريم برحمتين، الأولى في بدايته حيث يزداد الأجر والطاعة، وفي أوسطه تأتي المغفرة، وفي نهايته العتق من النار.

ومع دخول العشر الأواخر، تتضاعف الفرص للطاعة والعبادة، لذا يعتبر الدعاء في هذه الأيام من أهم الوسائل للنجاة من النار ونيل المغفرة.

ويقدم موقع الموجز الإجابة الوافية حول سؤال ما هو الدعاء المستجاب في ليلة القدر؟.

ما هو الدعاء المستجاب في ليلة القدر؟

الليالي العشر الأخيرة من رمضان تعتبر من أكرم الأيام في هذا الشهر المبارك، ففيها ليلة القدر التي تتسم بفضائل عظيمة، كما ذكر في القرآن الكريم: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ".

لذلك، فإن إحياء هذه الليالي بالعبادات هو فرصة عظيمة للفوز بالرحمة والمغفرة.

وقد خصص العلماء العديد من الأدعية المأثورة التي يستحب الدعاء بها في هذه الأيام المباركة.

أدعية مأثورة لليلة القدر

ما هو الدعاء المستجاب في ليلة القدر؟.. ويستحب للمسلم أن يدعو بالدعاء المأثور في ليلة القدر، الذي نقلته السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالت: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتُ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَاذَا أَدْعُو؟" فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: "قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي".

وهذا الدعاء يعد من أعظم الأدعية التي يجب على المسلم أن يلتزم بها في تلك الليلة.

ما هو الدعاء المستجاب في ليلة القدر؟

ومن الأدعية المستحبة التي يمكن أن يدعو بها المسلم في العشر الأواخر من رمضان:

"اللهم اجعل لي نصيباً من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين، وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأداء شكرك، واحفظني فيه بحفظك يا أرحم الراحمين".

فهذا الدعاء يحمل طلبات عظيمة للمغفرة والهداية والبركة في هذه الأيام الفضيلة.

دعاء للنجاة من النار

يعد من الأدعية التي يتم الدعاء بها أيضاً:

"اللهم اجعلني فيه من عبادك الصالحين، القانتين المستغفرين المقربين، اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك".

وهذه الكلمات ترفع المسلم إلى أعلى درجات الطاعة وتجعله قريبًا من الله تعالى.

دعاء لطهارة القلب وتوفيق الأعمال

من الدعاء الجميل أيضًا في هذه الأيام:

"اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب".

حيث يعبر هذا الدعاء عن طلب الطهارة والنقاء من الذنوب، وهو ما يسهم في تطهير القلب وزيادة القرب من الله.

دعاء لتيسير الأمور وتحقيق الآمال

يمكن للمسلم أيضاً أن يدعو بـ:

"اللهم وفّر لي حظي من بركاته، وسهّل سبيلي إلى خيراته، وفتح لي فيه أبواب جنانك، وأغلق عني أبواب نيرانك، ووفقني فيه لتلاوة قرآنك".

هذا الدعاء يتوجه إلى الله بفتح الأبواب المغلقة وتيسير الطريق نحو الخير والطاعة.

أهمية الدعاء في العشر الأواخر

إن الدعاء في العشر الأواخر من رمضان هو فرصة عظيمة للمؤمن لطلب الرحمة والمغفرة، ولطلب التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة.

ورغم أن الله سبحانه وتعالى قد خصص هذه الأيام بالرحمة والعفو، إلا أن المسلّم مطالب بكثرة الدعاء والاعتراف بعجزه أمام الله والتضرع إليه بطلب حاجاته.

الدعاء في العشر الأواخر من رمضان ليس فقط من أجل تحقيق الأماني الدنيوية، بل هو أيضًا طريق للنفاذ إلى القبول الإلهي والمغفرة الواسعة.

ولذا على المسلم أن يستثمر هذه الأيام بالصلاة والدعاء والتوبة، وأن يثق أن الله تعالى لا يرد عباده في هذه الأوقات المباركة.

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