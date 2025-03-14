حكم صيام تارك الصلاة في رمضان.. دار الافتاء توضح

حكم صيام تارك الصلاة، الصلاة فرض، وكذلك الصيام فرض على كل مسلم بالغ عاقل مقتدر صحيًا، ويسأل الكثير من المسلمين وخاصة المؤدين لفريضة الصوم عن صحة صيامهم إذا لم يؤدوا ما عليهم من فرائض الصلاة، وهل يفسد الصيام لعدم أداء فرض الصلاة، أم أن كل فريضة مستقلة بذاتها، يثاب فاعلها عنها.

حكم صيام تارك الصلاة، وفي هذا الصدد أعادت دار الافتاء المصرية فتوى قديمة للشيخ حسن المأمون عبر موقعها الإلكتروني أوصحت فيها حكم الشرع ومدى صحة صيام تارك الصلاة.

حكم صيام تارك الصلاة

رد الإفتاء على حكم صيام تارك الصلاة

ويستعرض الموجز ما جاء في فتوى حكم صيام تارك الصلاة

حكم صيام تارك الصلاة، وورد الدار سؤال جاء فيه ما حكم صيام تارك الصلاة؟ وهل يؤثر ذلك على صيامه.

حكم صيام تارك الصلاة

وجاء في قي رد دار الافتاء: من المعلوم أنَّه يجب على كلِّ مسلم أنْ يؤدي جميع الفرائض التي فرضها الله عليه؛ حتى يصلَ إلى تمام الرضا من الله، والرحمة منه، وحتى يكون قربه من الله وزيادة ثوابه وقبوله أوفر ممَّن يؤدي بعضها ويترك البعض الآخر، وتكون صلته بالله أوثق، إلا أنَّه لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التي يؤديها والفرائض التي يتهاون في أدائها، فلكلٍّ ثوابه ولكلٍّ عقابه.

وأكدت دار الإفتاء في فتواها على أنه مَنْ صام ولم يُصَلِّ سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه؛ كما أنَّ عليه وزر ترك الصلاة، يلقى جزاءه عند الله.

دار الافتاء: ثواب المصلي الصائم أفضل عند الله

وأضافت الإفتاء: وممَّا لا شك فيه أنَّ ثواب الصائم المُؤَدِّي لجميع الفرائض، والمُلْتَزِم لحدود الله أفضلُ من ثواب غيره وهو أمر بدهي.

وتابعت الإفتاء المصرية: فالأول يُسْقِطُ الفروض، ويرجى له الثواب الأوفى؛ لحسن صلته بالله، والثاني: لا ينال من صيامه إلا إسقاط الفرض، وليس له ثواب آخر إلا مَن رحم الله وشمله بعطفه وجوده وإحسانه؛ فيكون تَفَضُّلًا منه، ومِنَّة لا أجرًا ولا جزاء.

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