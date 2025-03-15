مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 رمضان 2025 في المحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة ليست مجرد أركان وحركات يؤديها المسلم في أوقات محددة، لكنها وسيلة اتصال بين العبد وربه، وسبيل للطمأنينة والسعادة القلبية، فبإقامتها تتحقق الحكمة العظمى من خلق الإنسان، وهي عبادة الله وحده، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الذاريات الآية 56:﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

كما أن الصلاة تزرع في قلب المؤمن الطمأنينة، وتجعله متصلاً بالله في كل أحواله، فهي ليست مجرد فرض، لكنها زادٌ روحي يجدد إيمان العبد ويعينه على مواجهة تحديات الحياة، حيث قال تعالى في كتابه العزيز في سورة البقرة الآية 45:﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾.

مواقيت الصلاة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 رمضان 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة في القاهرة 15 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:40 ص

وقت صلاة الظهر 12:05 م

وقت صلاة العصر 29: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:04 م

وقت صلاة العشاء 7:20 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 15 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

وقت صلاة الظهر 12:09 م

وقت صلاة العصر 3:34 م

وقت صلاة المغرب 6:08 م

وقت صلاة العشاء 7:26 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:35 ص

وقت صلاة الظهر 12:01 م

وقت صلاة العصر 3:25 م

وقت صلاة المغرب 6:00 م

وقت صلاة العشاء 7:16 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

وقت صلاة الظهر 11:52 ص

وقت صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:52 م

وقت صلاة العشاء 7:07 م

مواقيت الصلاة في أسوانوقت صلاة الفجر 4:37 ص

وقت صلاة الظهر 11:59 ص

وقت صلاة العصر 23: 3 م

وقت صلاة المغرب 5:59 م

وقت صلاة العشاء 7:11 م

مواقيت الصلاة



كما أن أثر الصلاة لا يقتصر على النفس، بل يمتد ليشمل الجسد والمجتمع بأسره، فهي تقوي الصلة بين أفراد الأمة، وتوحدهم على الطاعة، وتغرس فيهم روح الأخوة والمساواة، فمن حافظ عليها بصدق، يجد فيها ملاذه من الهموم، ووسيلته لحياة طيبة، كما وعد الله عباده الصالحين،﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ سورة النحل الآية 97.

والصلاة لها أثر عظيم في تهذيب النفس، وتحقيق السعادة، وتقوية الروابط الاجتماعية، فهي ليست مجرد عبادة، بل مفتاح لحياة متوازنة تنبض بالبركة والطمأنينة.

اقرأ أيضاً:

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 رمضان في المحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 رمضان في المحافظات.. حافظ عليها