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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

موعد اذان المغرب اليوم 15 يوم رمضان 2025.. اعرف وقت إفطارك

موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب اليوم 15 يوم رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 15 يوم رمضان 2025.. يترقب المسلمون في جميع أنحاء البلاد موعد أذان المغرب لبدء الإفطار في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، ومع بداية النصف الثاني من هذا الشهر الكريم، يحرص المسلمون على متابعة مواعيد أذان المغرب بدقة ليتسنى لهم الإفطار في الوقت المحدد.

وتتزايد الاستعدادات الروحانية في هذا التوقيت، حيث يترقب الجميع لحظة غروب الشمس التي تفتح أبواب الرحمة والمغفرة، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي موعد اذان المغرب اليوم 15 يوم رمضان 2025.

موعد أذان الفجر اليوم
موعد اذان المغرب 

عدد ساعات الصيام اليوم في 15 رمضان

في يوم 15 من شهر رمضان 2025، يختلف عدد ساعات الصيام من محافظة إلى أخرى بناءً على الموقع الجغرافي. بشكل عام، يشهد اليوم الخامس عشر من رمضان في هذا العام ارتفاعًا طفيفًا في ساعات الصيام مقارنة ببداية الشهر الكريم، حيث يبدأ وقت الصيام من الساعات الأولى من الفجر، ويستمر حتى غروب الشمس، و تتراوح ساعات الصيام بين 14 و 15 ساعة تقريبًا، حيث يختلف وقت الإفطار حسب الموقع الجغرافي.

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دعاء عند سماع الاذان

دعاء الرسول عند الإفطار في رمضان من الأدعية المستحبة، حيث يعد من أوقات إجابة الدعاء. فقد روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد". ومن الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرددها عند الإفطار: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت"، كما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند الإفطار: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله".

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات
موعد اذان المغرب 

موعد اذان المغرب اليوم 15 رمضان 2025

موعد صلاة المغرب اليوم السبت 15 من رمضان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2025 سيكون في تمام الساعة 6:04 مساءً. ويترقب المسلمون هذه اللحظة بكل شوق، حيث يفتح أذان المغرب أبواب الرحمة والمغفرة، ليبدأوا في الإفطار بعد يوم طويل من الصيام.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-5-2019 في مصر - الوطن
موعد اذان المغرب اليوم 15 يوم رمضان 2025

مواعيد الصلاة اليوم 15 رمضان 2025

كشفت إمساكية شهر رمضان لعام 1446 هجريًا، الموافق 2025 ميلاديًا، التي أعدها معهد الفلك، عن مواعيد السحور وأذان الفجر في اليوم الخامس عشر من الشهر المبارك لمدينة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت للمقيمين خارجها، ففي يوم السبت 15 مارس 2025، الموافق 15 رمضان 1446 هـ، ستكون مدة الصيام 13 ساعة و45 دقيقة، يبدأ السحور في الساعة 2:18 صباحًا، بينما يكون وقت الإمساك في الساعة 4:18 صباحًا، ويُرفع أذان الفجر في الساعة 4:38 صباحًا.

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 8 - 1 - 2024 في القاهرة والمحافظات
موعد اذان المغرب اليوم 15 يوم رمضان 2025

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