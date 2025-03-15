حكم تأخير الغسل من الجنابة في رمضان إلى الظهر، يسأل الكثير من المسلمين عن حكم من أخر الغسل من الجنابة في رمضان، وهل يفسد صومه.

حكم تأخير الغسل من الجنابة في رمضان إلى الظهر، وقد أوضح العلماء الحكم الشرعي في هذا الأمر، ويستعرض الموجز ما جاء في فتواهم في السطور التالية.

حكم تأخير الغسل من الجنابة في رمضان

حكم تأخير الغسل من الجنابة في رمضان إلى الظهر، وذكر أهل العلم أنه إذا تأخر الغسل حتى طلع الفجر فلا يضر الصوم، فصيام المسلم صحيح.

تأخير الغسل في شهر رمضان

وأشاروا إلى أن المحرم في الصيام وفي نهار رمضان هو الجماع، أما إذا كان الجماع في الليل قبل الفجر، ولكن تأخر غسل المرأة أو غسل الزوج حتى طلع الفجر فلا مانع.

واستشهدوا بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فقد كان صلوات الله عليه يأتي أهله في الليل، ويصبح صائمًا ويغتسل بعد الصبح، كما أخبرت عائشة وأم سلمة عن ذلك كان يصبح جنبًا من جماع ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام.

حكم تأخير الغسل في رمضان لبعد الظهر

وأوضح العلماء بأن تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر أمر لا حرج فيه، لا من الرجل ولا من المرأة إذا كان الجماع في الليل، أما لو أخر الغسل أو أخرت الغسل إلى طلوع الشمس هذا لا يجوز؛ لأن معناه تأخير الصلاة.

ولفت أهل العلم أن الواجب أن يبادر المسلم بالغسل في الوقت حتى تؤدى الصلاة في الوقت، وحتى يؤدي الرجل الصلاة في الوقت، وفي الجماعة مع إخوانه والصوم صحيح بكلها الصوم صحيح؛ ما دام الجماع حصل في الليل إنما تأخر الغسل فالصوم صحيح.

ونصح العلماء المسلمين بعدم تأخير الغسل حفاظًا على الصلوات، وقالوا: ولكن على المرأة وعلى الرجل الغسل في الوقت، والبدار بذلك حتى تؤدى الصلاة في الوقت قبل طلوع الشمس، والرجل يبادر بذلك حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة في مساجد الله.

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