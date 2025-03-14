موضوع خطبة الجمعة اليوم 14رمضان 2025.. "والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم"

موضوع خطبة الجمعة.. تُعد من أهم وسائل التوجيه والإرشاد في الإسلام، حيث يجتمع المسلمون في المساجد للاستماع إلى دروس دينية تُنير قلوبهم وتُرشدهم إلى الصواب.

وتتناول خطب الجمعة موضوعات متنوعة تهم المجتمع، مثل الأخلاق، والتعاملات اليومية، والصبر، والشكر، وأهمية التمسك بالقيم الإسلامية في مواجهة التحديات المعاصرة.

موضوع خطبة الجمعة

وبناءً على ذلك حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 14 مارس 2025 بحيث تكون الأولى تحت عنوان: "والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم"، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطبة هو توعية الجمهور بمنزلة ومكانة وأجر الشهداء عند رب العالمين، علما بأن الخطبة الثانية تتناول التحذير البالغ من المراهنات الإلكترونية.

ويحرص الخطباء على تقديم خطب ذات مضمون قوي، مستندة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، لتوعية المسلمين بأمور دينهم ودنياهم، وتعزيز الروابط الاجتماعية، كما أن وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة أسبوعيًا، لضمان تناول قضايا حيوية تمس حياة الناس وتعالج مشكلاتهم بأسلوب شرعي سليم.

الموجز يرصد عبر النقاط التالية تفاصيل موضوع خطبة الجمعة مكتوبة، وإلقاء الضوء على أهم المحاور التي تناولها العلماء والخطباء، مع توضيح أبرز الدروس المستفادة لمنزلة ومكانة وأجر الشهداء عند رب العالمين

موضوع خطبة الجمعة

وجاء النص كالتالي:

نص موضوع خطبة الجمعة اليوم

«الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما تقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وختاما للأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإن أجل صور النبل والشرف والوفاء والفداء أن يجود الإنسان بنفسه، وأن يقدم روحه سخيا بها فداء لوطنه، إنها مرتبة لا تدانيها مرتبة، ومنزلة لا تقاربها منزلة، لحظة من الزمان بوزن الزمان كله، يوم تطل السماوات والأرض والشمس والقمر والجبال على بطل من أبناء مصر في لحظة خطر لم يعد أمامه سوى أحد خيارين، إما أن ينجو بنفسه ويؤثر سلامته ليترك الخطر يتسلل إلى بلده ووطنه، وإما أن يؤثر الوطن ويفتديه بروحه ويقدم نفسه لأجله، ويوم أن تبين له أن نجاة بلده تكمن في تقديم روحه قدمها فداء لوطنه رخيصة ليستمر الوطن نابضا بالحياة، مثمرا بالخير والسلام والإباء والنماء.

أيها الناس، تأملوا الشهيد في جنان الفردوس وعلياء الخلود، يطل علينا من وراء حجب الغيب ليرى طفلا وليدا ينظر إلى الحياة بأمل،، وليرى مريضا ينتظر لحظة شفاء على يد طبيب وفي، وليرى عالما عاكفا في قاعة درسه، وليرى فلاحا يغرس بحب أرضه، وليرى أما كريمة ترعى بيتا كريما، وجميع هؤلاء في كفته وفي أمانه، فإن الشهيد استقبل الشهادة بشجاعة ليحيا هؤلاء، مات الشهيد ليحيا وطنه، وكأننا بالشهيد يطل من وراء حجب الغيب على وطن عزيز ليسر قلبه أن أرض الكنانة بسائر شعبها الكريم يقفون امتنانا له وعرفانا بقطرة دم شريفة سالت منه افتداء لهم بروحه.

أيها الكرام، إن الكلمات لتعجز عن وصف جلال أجر الشهيد، ولذلك فإن رب العالمين جل جلاله قد تولى بنفسه بيان العطاء الإلهي للشهيد، فها هو سبحانه وتعالى يقول: {والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم}، فيا أم الشهيد اطمئني وأبشري، إن ولدك البطل في جوار رب العالمين، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يتنعم بأجره ويستنير بنوره، وقد وصف لنا القرآن الكريم ثمانية أركان وقواعد بنيت عليها مكارم الشهيد، حيث قال سبحانه: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا} نداء لكل أب وأم، لشعب مصر العظيم، إياكم أن تظنوا أن من لقي ربه شهيدا قد مات {بل أحياء} حياة باقية خالدة سرمدية تتقاصر بجوارها حياتنا الفانية، {عند ربهم} عندية القدر والشرف والفخر والمجد، {يرزقون} وإذا تكلم رب العطاء عن الرزق والعطاء فهو العطاء والتجلي والفيض والكرامة والنور والنعيم المقيم {فرحين بما آتاهم الله من فضله} {ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم}، ينظر الشهداء من حجب الغيب لرفاقهم الجنود المخلصين ينادونهم في همس لا يسمعه الكون: قد افتديناكم بحياتنا، فلا تفرطوا في الأمانة {ألا خوف عليهم} {ولا هم يحزنون} {يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين}.

وهذه بعض البشائر النبوية والمكارم المصطفوية للشهيد عند الله، بثها لنا الجناب الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه، حيث قال: «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا»، ويقول صلى الله عليه وسلم: «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله؛ فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبر».

عباد الله، ما أجمل أن تتعانق ذكرى يوم الشهيد مع ذكريات العز والشرف الرمضانية، ما بين غوث بدر، وفتح مكة، ومعركة حطين، وملحمة عين جالوت، وإشراقة العاشر من رمضان أكتوبر؛ لتتجلى صور الأبطال في أبهى حلة، وجوه طيبة نحتتها شمس الصحراء، وعيون ساهرة تحرس في سبيل الله، وسواعد قوية تحمل السلاح دفاعا عن الوطن، وقلوب عامرة بالإيمان واليقين.

فلنقف وقفة إجلال وإكبار لشهداء الوطن، ولنحي سيرتهم، ولنرب أولادنا على بطولاتهم، ولنغرس في النشء معاني الشهامة والتضحية والفداء، ولنقدم لهم ملاحم شهداء الوطن قصصا ملهمة، ونماذج منيرة، تحيي في داخلهم مجد أمة قام على أكتافها شرف الرجولة والفداء.»

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