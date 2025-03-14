الإفتاء توضح حكم من أفطر في رمضان متعمدًا وتحذر، الصيام فرض على كل مسلم مكلف، ولا يجوز للمسلم ما دام قادرًا وبالغًا أن يفطر في رمضان إلا بعذر، وعليه بعد ذلك قضاء ما أفطر من أيام شهر رمضان المبارك.

الإفتاء توضح حكم من أفطر في رمضان متعمدًا وتحذر، ولكن قد يتعمد البعض من المسلمين إما تهاونًا أو جهلًا تعمد الإفطار في الشهر الفضيل، فما حكم ذلك شرعًا.

الإفتاء توضح حكم من أفطر في رمضان متعمدًا وتحذر، وقد أوضحت دار الافتاء المصرية حكم تعمد الإفطار في نهار رمضان ويستعرض الموجز ما أفتت به على لسان الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ملال لقاء تلفزيوني.

الإفتاء توضح حكم من أفطر في رمضان متعمدًا وتحذر

رمضان

وقال أمين الفتوى: إن تعمد الإفطار في نهار رمضان يعد كبيرة من الكبائر.

واستشهد الدكتور أحمد عبدالعظيم بقوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه".

وأكد أمين الفتوى في رده على سؤال حكم الشرع فيمن أفطر متعمدًا في رمضان، أن صيام رمضان فرض قطعي على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح، ولا يجوز التقصير فيه.

وأكد أمين الفتوى على أنه من أفطر متعمدًا بالأكل أو الشرب أو غير ذلك دون عذر شرعي، فقد ارتكب إثمًا عظيمًا.

وأوضح أمين الفتوى طريقة التكفير عن ذنب وكبيرة الإفطار في نهار رمضان مشيرًا بأنه يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما فعل، والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى.

وأشار إلى أنه يجب على من أفطر يوم من أيام رمضان فعليه قضاء الأيام التي أفطرها، فالقضاء واجب ولا يجزئ عنه الإطعام أو أي شيء آخر ما دام الشخص قادرًا على الصيام".

حكم إفطار المريض مرض مزمن وكيف يقضي ما عليه؟

وأوضح أمين الفتوى حكم الشرع فيمن أفطر بسبب المرض المزمن، وقال: إذا كان الشخص مريضًا مرضًا مزمنًا يمنعه من الصيام نهائيًا، فعليه إخراج فدية عن كل يوم أفطره، أما إذا كان الفطر قد وقع بالجماع، فبالإضافة إلى التوبة والقضاء، تجب عليه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينًا.

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