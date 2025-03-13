موعد الإمساك والإفطار غدًا الجمعة 14 رمضان 2025.. هيأذن الساعة كام؟

موعد الإمساك والإفطار غدًا الجمعة 14 رمضان 2025، يعتبر وقت الأفطار من المواقيت المهمة في شهر رمضان المبارك، وكذلك وقت الإمساك، نظرًا لكونهما موعدين لتحديد لحظة إباحة تناول الطعام والشراب وكذلك الإمساك عنهم.

موعد الإمساك والإفطار غدًا الجمعة 14 رمضان 2025، يستعرض الموجز موعد الإفطار والإمساك ليوم الجمعة الموافق 14 رمضان وذلك على النحو التالي:

موعد الإمساك والإفطار غدًا الجمعة 14 رمضان 2025، ويأتي موعد أذان الإفطار في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، على النحو التالي:

تفاصيل إمساكية رمضان للعام الجاري 2025

- اليوم الرابع عشر من رمضان 14 مارس أذان المغرب 6:03 مساء - الإمساك: 4:19 صباحًا

وإليكم قائمة بموعد الإفطار والإمساك لعدد من شهر أيام رمضان المبارك المقبلة.

- اليوم الخامس عشر من رمضان 15 مارس أذان المغرب: 6:03مساء - الإمساك: 4:18 صباحًا.

- اليوم السادس عشر من رمضان 16 مارس أذان المغرب: 6:04مساءً - الإمساك: 4:17 صباحًا.

ح اليوم السابع عشر من رمضان 17 مارس أذان المغرب: 6:05 مساءً - الإمساك: 4:16 صباحًا

- اليوم الثامن عشر من رمضان 18 مارس أذان المغرب:6:05 مساءً - الإمساك: 4:14 صباحًا.

- اليوم التاسع عشر من رمضان 19 مارس أذان المغرب: 6:06 مساءً - الإمساك: 4:13 صباحًا.

- اليوم العشرون من رمضان 20 مارس أذان المغرب: 6:06 مساءً - الإمساك: 4:12 صباحًا.

إمساكية شهر رمضان المبارك لكل محافظات مصر

وأعدت الهيئة العامة المصرية للمساحة إمساكية شهر رمضان لكل مدن ومحافظات البلاد، وقد أتاحتها عبر موقعها الإلكتروني حتى يتمكن كل المواطنين من الاطلاع عليها ومعرفة مواقيت الصلاة وكل ما يخص مواعيد الشهر على نحو من التفصيل.

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