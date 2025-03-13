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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

هل حقن العضل أو الوريد من مفطرات الصيام؟.. دار الإفتاء ترد

مفطرات الصيام
مفطرات الصيام

مفطرات الصيام.. في ظل تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت حقن العضل أو الوريد تبطل الصوم، قامت دار الإفتاء بالإجابة على هذا الاستفسار المهم، موضحة الحكم الشرعي لهذه المسألة.

و يعتبر الصوم ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، ويحرص المسلمون على الالتزام به خلال شهر رمضان المبارك، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي  رد دار الإفتاء وتوضيحها حول مفطرات الصيام، و هل حقن العضل أو الوريد تبطل الصوم؟، وما إذا كانت تؤدي إلى بطلانه.

هل حقن العضل أو الوريد تبطل الصوم؟ دار الإفتاء ترد
مفطرات الصيام

هل حقن العضل أو الوريد من مفطرات الصيام؟

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول ما إذا كانت الحقنة الوريدية أو العضل، سواء كانت للعلاج أو للتقوية، تبطل الصوم، وأوضحت دار الإفتاء أن أخذ حقنة في الوريد أو العضل لا يُبطل الصوم.

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وذكرت دار الإفتاء أنه لا يعتبر ما ذكر من الحقن مفسدًا للصوم، لأن الشرط الذي يوجب نقض الصوم هو أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهرًا حسيًا، بينما المادة التي يتم حقنها لا تصل إلى الجوف، ولا تدخل من منفذ طبيعي مفتوح، وبالتالي، فإن وصولها إلى الجسم عن طريق المسام لا ينقض الصوم.

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مفطرات الصيام

هل حقن العضل أو الوريد تبطل الصوم؟

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن الحقن في العضل أو الوريد لا تفطر، حيث يشترط الفقهاء أن يكون الدخول من منفذ طبيعي مفتوح، مثل الفم، ليعتبر مفسدًا للصوم، وأوضح أن الحقن الشرجية هي التي تُفطر لأنها تدخل من منفذ طبيعي مفتوح وتصل إلى المعدة، بينما الحقن التي تُمزج في مسام الجلد لا تؤثر على الصوم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الحقن التي تعطى عبر العضل أو الوريد لا تفطر، سواء كانت فيتامينات أو مسكنات، مشيرًا إلى أن الحقنة الوحيدة التي تفطر هي الحقنة الشرجية التي تدخل من منفذ طبيعي مفتوح.

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مفطرات الصيام

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