هل ليلة القدر متغيرة أم ثابتة عند يوم محدد؟.. الإفتاء تجيب

هل ليلة القدر متغيرة أم ثابتة عند يوم محدد، كلما اقتربت العشر الأواخر من رمضان، كلما زاد البحث عن ليلة القدر وموعدها وأفضل الأعمال فيها، وغيرها من الأسئلة المهمة والتي تشغل بال الكثير من المسلمين الحريصين على إحيائها لفضلها العظيم.

هل ليلة القدر متغيرة أم ثابتة عند يوم محدد، وشهد محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية بحثًا متزايدًا عن كون ليلة القدر ثابتة أم متغيرة، وقد أجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال على لسان الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء.

ويستعرض الموجز نص ما جاءه من السؤال والإجابة حول هل ليلة القدر متغيرة أم ثابتة عند يوم محدد؟.

هل ليلة القدر متغيرة أم ثابتة عند يوم محدد؟

هل ليلة القدر متغيرة أم ثابتة عند يوم محدد؟

موعد ليلة القدر

هل ليلة القدر متغيرة أم ثابتة عند يوم محدد، وورد كما في مقطع فيديو نشرته الدار عبر قناتها الرسمية على يوتيوب سؤال يقول: هل ليلة القدر متغيرة أم ثابتة، أي من المحتمل أن تكون ليلة 27 أو 25 أم أنها تكون في ليلة 27 رمضان فقط؟.

وأجاب أمين الفتوى على السؤال بـ: هذه المسألة محل اختلاف بين العلماء، فبعض العلماء قالوا إن ليلة القدر ثابتة، والبعض الآخر قال أنها ليست ثابتة.

وأوضح أمين الفتوى في إجابته أن من العلماء قال أن ليلة القدر قد تكون في جميع أيام الشهر كله من أول ليلة في رمضان حتى آخر ليالي الشهر الكريم.

وأشار إلى أن بعض العلماء قال إن ليلة القدر متغيرة في الوتر من ليالي شهر رمضان، منوهًا بأن البعض قال إنها متغيرة في العشر الآواخر من شهر رمضان كله، مضيفًا: والبعض قال متغيرة في الوتر من العشر الآواخر من رمضان.

سبب اختلاف العلماء في موعد ليلة القدر

وأوضح أن سبب هذا الاختلاف يكون حتى يجتهد الصائم والقائم والعابد لله سبحانه وتعالى، وحتى يجتهد الناس في الطاعة والعبادة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مستشهدًا بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر". (متفق عليه)

كما ورد عنها رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره". (رواه مسلم)

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