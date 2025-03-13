هل العصبية الزائدة بين الزوجين تُبطل الصيام؟.. "الإفتاء" تفجر مفاجأة، الخصام بين الزوجين أمر وارد، ويحدث في كل البيوت، وبعدةالخلاف قد يتراضى الطرفين ويتصالحا، ولكن ماذا إذا وقع الشجار أو الخلاف بين الزوجين في رمضان، فهل يبطل أو يفسد صيامهما أو أحدهما.

الخلاف بين الزوجين

هل العصبية الزائدة بين الزوجين تُبطل الصيام؟.. "الإفتاء" تفجر مفاجأة، وقد أوضح الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حكم الشرع في هل العصبية بين الزوجين تفسد الصيام، ويستعرض الموجز ما أفتى به.

هل العصبية الزائدة بين الزوجين تُبطل الصيام؟.. "الإفتاء" تفجر مفاجأة، كان قد ورد الدكتور محمد عبدالسميع سؤال جاء فيه هل العصبية الزائدة بين الزوجين تفسد الصيام؟

وقال الدكتور محمد عبد السميع، مجيبًا على السؤال إن العصبية الزائدة بين الزوجين أثناء الصيام لا تؤدي إلى بطلان الصيام، لكنها قد تؤثر على الأجر والثواب.

وأضاف الدكتور محمد عبدالسميع في فتواه أن الصيام ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب، بل هو أيضًا تهذيب للأخلاق وضبط للنفس.

واستشهد أمين الفتوى بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: "الصوم جُنّة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابّه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم".

وأشار إلى أن الحديث الشريف يؤكد ضرورة التحلي بالصبر وتجنب الانفعال الزائد بين الزوجين أو في العموم.

وتطرق أمين الفتوى إلى مسألة أكثر عمقًا في مسألة العضب، موضحًا الفرق بين الغضب الشديد والغضب الذي يستطيع الشخص التحكم فيه وقال: إذا كان الغضب وصل لدرجة تجعل الإنسان غير واعٍ بكلماته، فإن الشريعة تتسامح معه، أما إذا كان الشخص قادرًا على التحكم في انفعالاته لكنه اختار العصبية والخصام، فإن ذلك قد ينقص من أجر صيامه.



هل الخصام بين الزوجين والهجر يبطل الصوم؟

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وانتقل أمين الفتوى إلى مسأل الهجر والخصام بين الزوجين، موضحًا أن الهجر لا يُبطل الصيام، لكنه يؤثر على الأجر، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.

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