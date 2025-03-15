دعاء قبل الافطار في 15 رمضان 2025.. "اللهم إني أسألك الخير كله"

دعاء قبل الافطار .. يحرص المسلمون في اليوم الخامس عشر من رمضان 2025 على اغتنام لحظات ما قبل الإفطار بالدعاء والتضرع إلى الله، حيث تعد دقائق الإفطار من الأوقات المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، ومع حلول منتصف الشهر الكريم، تزداد النفحات الإيمانية ويتقرب الصائمون إلى الله بالأدعية التي تحمل معاني الرجاء والمغفرة والرحمة.

وفي هذا التقرير، يعرض الموجز فيما يلي دعاء قبل الافطار في 15 رمضان 2025، والتي أوصى بها النبي محمد ﷺ، حيث يُستحب للصائم أن يدعو الله بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، طالبًا المغفرة والبركة والقبول.

دعاء قبل الافطار في 15 رمضان 2025

دعاء للصائم قبل الافطار

كان النبي ﷺ يحرص على الدعاء قبل الإفطار، ومن الأدعية التي وردت عنه قوله: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله"، وهو ما رُوي عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه-، كما كان ﷺ إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قائلاً: "أفطر عندكم الصائمون، وتنزلت عليكم الملائكة، وأكل طعامكم الأبرار، وغشيتكم الرحمة"، كما جاء في رواية أحمد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-.

ومن الأدعية الأخرى التي كان يرددها رسول الله ﷺ: "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي"، وهو دعاء عبدالله بن عمرو بن العاص، الذي رواه ابن ماجه وحسنه ابن حجر، كما كان يقول عند الإفطار: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت"، وفق ما رواه أبو داود مرسلاً.

دعاء قبل الافطار في 15 رمضان 2025

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

اللهم لا تردنا خائبين، وأكرمنا بأفضل ما تمنحه لعبادك الصالحين، ولا تحرمنا من فيض جودك، واجعلنا من المهتدين، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم ارزقني من خير ما سألك به نبيك وعبدك، وأعذني من شر ما استعاذ به، وأسألك الجنة وكل ما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وكل ما يقرب إليها من قول أو عمل، واجعل كل ما كتبته لي خيرًا.

اللهم تقبل مني صيامي وقيامي، وبارك في أعمالي الصالحة، واغفر لي زلاتي وتجاوز عن سيئاتي.

دعاء قبل الافطار في 15 رمضان 2025

دعاء الإفطار اللهم لك صمت

مع اقتراب لحظات الإفطار في شهر رمضان المبارك، يتضرع المسلمون إلى الله بأدعية تعبر عن الامتنان والشكر لنعمته في إتمام الصيام، ومن الأدعية المستحبة قبل الإفطار: “اللهم إني لك صمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وعلى رزقك أفطرت”، ويحمل هذا الدعاء معاني عظيمة، حيث يبدأ الصائم بإعلان نيته الخالصة لله، مؤكدًا أن صيامه كان طاعةً لأمره، ثم يجدد ثقته وإيمانه به، مستعينًا بعونه ورحمته، ومتوكلاً عليه في كل أموره، قبل أن يتناول أول لقمة من رزقه الكريم.

دعاء قبل الافطار في 15 رمضان 2025

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