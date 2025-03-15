دعاء قبل السحور اليوم 15 رمضان 2025.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي

دعاء قبل السحور اليوم 15 رمضان 2025، يستعرض الموجز في التقرير التالي دعاء قبل السحور اليوم 15 رمضان 2025، وذلك لكون السحر من الأوقافت المباركة التي يرجى فيها إستجابة الدعاء.

دعاء قبل السحور في اليوم 15 رمضان

دعاء قبل السحور في اليوم 15 رمضان، - اللَّهُمَّ اجعل القرآنَ العظيمَ ربيعَ قلوبنا، ونورَ صدورنا، وجلاءَ أحزاننا، وذهابَ همومنا وغمومنا، وسائقَنا ودليلَنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم، اللَّهُمَّ ذكِّرنا منه ما نسينا، وعلِّمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناءَ الليلِ وأطرافَ النهارِ على الوجه الذي يرضيك عنا.

دعاء قبل السحور اليوم 15 رمضان 2025

دعاء قبل السحور اليوم 15 رمضان 2025



دعاء قبل السحور اليوم 15 رمضان 2025 - اللَّهُمَّ اجعلنا ممن يُحلُّ حلالَ القرآن، ويُحرِّمُ حرامَه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، واجعله حجةً لنا لا حجةً علينا، واجعلنا ممن يتلوه حقَّ تلاوته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك.

- اللَّهُمَّ اجعلنا ممن يُقال لهم يوم القيامة: اقرأْ وارتقِ ورتِّلْ كما كنتَ ترتِّلُ في الدنيا، فإنَّ منزلتَك عند آخرِ آيةٍ تقرؤها.

- اللَّهُمَّ اجعل ختمتنا هذه ختمةً مباركة، وتقبَّلها منا، واجعلنا ممن يُجزَى على التلاوة والقيام بالقرآن أعظم الجزاء.

- اللَّهُمَّ اجعل القرآن شفيعًا لنا ولأهلنا يوم القيامة، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، الأحياء منهم والأموات.

دعاء قبل السحور اليوم 15 رمضان 2025

- اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح، اللهم اني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق أمنياتي وارفع درجاتى وتقبل صلاتي واغفر لى خطيئاتى وأسألك العلا من الجنة.

- اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الآمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة.

- اللهم تقبلها منا صدقه جارية لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات.

- اللهم اجعل كل حرف في ميزان حسناتهم وتقبل منا يارب العالمين.

- اللهم ثقل موازينهم ويمن كتابهم ويسر حسابهم واجعل الفردوس الاعلى مستقرهم ياغفور ياكريم.

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