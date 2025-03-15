موضوع خطبة الجمعة القادمة.. وزارة الأوقاف توضح مضمونها

موضوع خطبة الجمعة القادمة، كشفت وزارة الأوقاف في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضوع خطبة الجمعة القادمة الموافق 21 مارس 2025.

موضوع خطبة الجمعة القادمة، وأوضحت وزارة الأوقاف بأن الهدف من الخطبة هو التوعية بمكانة الوالدة ووجوب برها، ويستعرض الموجز في السطور التالية ما جاء في منشور وزارة الأوقاف.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

موضوع خطبة الجمعة القادمة، وكتبت الوزارة في منشورها: أمك ثم أمك ثم أمك، موضوع خطبة الجمعة القادمة.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وتابعت وزارة الأوقاف في المنشور: حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة ٢١ مارس ٢٠٢٥م الموافق ٢١ رمضان ١٤٤٦ هـ بعنوان: " أمك ثم أمك ثم أمك".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو: التوعية بفضل ومكانة الأم ووجوب طلب برها ورضاها.

وتحرص وزارة الأوقاف على تحديد مواضيع خطب الجمعة ونشرها مكتوبة ومرئية عبر منصاتها المختلفة موقعها الإلكتروني.

أمسك في أخوك.. افتح صفحة جديدة

وفي سياق آخر نشرت وزارة الأوقاف تحت شعار رمضانك أجمل، منشور توعوي، نصحت فيه الإخوة بالتمسك ببعضهم البعض.

وكتبت الوزارة: في زمن كثرت فيه المشاكل والخلافات، وخصوصًا بين الإخوة، شهر رمضان فرصة ذهبية لنتذكر قول سيدنا النبي ﷺ: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام". رواه البخاري ومسلم.

وأضافت الوزارة: شهر رمضان مش بس شهر الصيام والقيام، ده كمان شهر التسامح والمغفرة. سيدنا يوسف عليه السلام، رغم اللي حصل له من إخوته، ماكلمهمش بكلام جاف، ولا لامهم، لكن قال لهم: "لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم" (يوسف: 92). رمضان فرصة علشان نفتح صفحة جديدة مع بعض، ونعيش معاني التسامح اللي ربنا أمرنا بيها.

وتابعت: سيدنا موسى عليه السلام، لما طلب من ربنا معين، قال: "واجعل لي وزيرًا من أهلي، هارونَ أخي، اشدد به أزري" (طه: 29-31). لأنه كان عارف إن أخوه هو اللي هيسنده، رمضان فرصة علشان نتذكر إن الأخوة نعمة من ربنا، ومش هنلاقي أحسن من أخونا وقت الشدة.

وأوضحت: الخلافات بين الإخوة أسبابها كتير، زي الظلم في التربية، أو المنافسة، أو الصراع على الميراث، أو حتى تدخل الشيطان اللي بيزود الفتنة. ربنا سبحانه وتعالى قال: "إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء" (المائدة: 91). علشان كده، لازم نستغل رمضان علشان نصلح اللي اتكسر.

وقدمت الوزارة عدد من النصائح وهي:

- ابدأ بالسلام: حتى لو كنت على حق، خليك أنت الكبير وابدأ بكلمة طيبة.

- اسمع لوجهة نظره: حاول تفهم اللي أخوك حاسه من غير ما تقاطعه.

- استعين بحد تاني: لو الموضوع كبير، ممكن تستعين بشخص محل ثقة يساعدكم تتصالحوا.

وتابعت: الدنيا مش هتفضل، والفلوس هتروح وتيجي، لكن الأخ لو راح، مش بيرجع. فكر في اللحظة اللي ممكن تحتاج فيها أخوك، ومتلاقيهوش جنبك.

وأختتمت رمضان شهر الخير والبركة، ومش هنخليه يعدي من غير ما نصلح اللي بيننا. اتصل بأخوك النهارده، وقول له كلمة حلوة. متستناش بكرة، يمكن بكرة متلحقش، امسك في أخوك، علشان هو اللي هيقف معاك لما تبقى محتاج.

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