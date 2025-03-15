كيفية أداء صلاة التسابيح وفضلها.. تمحو الذنوب وتفرج الكروب

صلاة التسابيح.. تُعد من الصلوات المستحبة التي أوصى بها النبي محمد ﷺ لما لها من فضل عظيم في مغفرة الذنوب وزيادة الحسنات، وهي صلاةٌ تؤدى بطريقةٍ خاصة، حيث يكثر فيها ذكر التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، مما يجعلها وسيلةً رائعةً للتقرب إلى الله عز وجل.

تتكون صلاة التسابيح من أربع ركعات تُصلّى بتشهدٍ واحد أو بتشهدين، وفي كل ركعة يُكرر المصلّي 75 تسبيحة، موزعة على مواضع مختلفة أثناء الصلاة، ليصل مجموع التسبيحات في الصلاة كاملة إلى 300 تسبيحة.

صلاة التسابيح

الموجز يكشف كيفية أداء صلاة التسابيح وفضلها، عبر السطور التالية.

وفيما يتعلق بفضل صلاة التسابيح فقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال لعمه العباس رضي الله عنه: "يا عباس، يا عمّاه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك، غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته..." ثم علّمه كيفية أدائها.

ويمكن أداء هذه الصلاة يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو حتى مرة في العمر، كما أشار النبي ﷺ، وهي فرصة عظيمة لكل مسلمٍ يسعى إلى تكفير ذنوبه والتقرب إلى الله بالطاعات والعبادات.

هناك 6 فضائل لـ صلاة التسابيح، ومنها:

أولاً: ما رواه البخاريّ: فقد روى «أنَّ رَجُلًا أصابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فأتَى النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فأخْبَرَهُ فأنْزَلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: «وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الحَسَناتِ يُذهِبنَ السَّيِّئَاتِ»، فقالَ الرَّجُلُ: يا رَسولَ اللَّهِ ألِي هذا؟ قالَ: لِجَمِيعِ أُمَّتي كُلِّهِمْ».

ما رواه الترمذي: إذ روى في سننه: «أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مر بشجرةٍ يابسةِ الورقِ فضربها بعصاهُ فتناثر الورقُ فقال إنَّ الحمدُ للهِ وسبحانَ اللهِ ولَا إلهَ إلا اللهُ واللهُ أكبرُ لتساقط من ذنوبِ العبدِ كما تساقطَ ورقُ هذه الشجرةٍ».

صلاة التسابيح

ما رواه مسلم: فقد روى في صحيحه أنّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- قال: «أَحَبُّ الكَلامِ إلى اللهِ أرْبَعٌ: سُبْحانَ اللهِ، والْحَمْدُ لِلَّهِ، ولا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، واللَّهُ أكْبَرُ، لا يَضُرُّكَ بأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ».

2- صلاة التسابيح مُفرجة للكروب .. اللجوء إلى الله لتفريج الكرب إذا نزلت الهموم والكربات بعبدٍ ليس له كاشفٌ عنها إلّا بإذن الله تعالى، ولذلك وُجب على المؤمن إذا مسّه ضرٌّ وكربٌ أن يتوجّه لله -تعالى- ضارعاً إليه كشف ما أصابه، فعلى المسلم أن يؤدى صلاة التسابيح لأنهها عبادة فيها ذكر الله تعالى، وذكر الله والتسبيح من الأمور التي تفرج الكروب.

3- صلاة التسابيح مُيسرة للعسير

4- ومن فضل صلاة التسابيح يقضى الله بها الحاجات

5- صلاة التسابيح يؤمن بها الله الروعات.

6- صلاة التسابيح يستر الله بها العورات.

اقرأ أيضًا:

ماذا تعرف عن صلاة التسابيح وكيفيتها وفضلها؟.. إليك الإجابة

حكم صلاة التسابيح وكيفية أدائها