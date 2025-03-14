تكبيرات عيد الفطر 2025 وعدد ركعات صلاة العيد، أيام ويهل علينا عيد الفطر المبارك، ويسأل الكثير من المسلمين عن صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك وعدد ركعاته، وهذا ما يستعرضه الموجز في السطور التالية.

عدد ركعات صلاة العيد

تكبيرات عيد الفطر 2025 وعدد ركعات صلاة العيد، وفقًا لما أجمع عليه الفقهاء فإن صلاة العيد ركعتان، ويدخل وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وحدده العلماء بزوال حمرتها، وينتهي وقتها بزوال الشمس.

كيف نصلي صلاة العيد؟

تكبيرات عيد الفطر المبارك 2025 وعدد ركعات صلاة العيد، وقد أوضح العلماء أن صلاة العيد تكون على هذا النحو:

صلاة العيد

يكبر المصلي في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق، وفي الركعة الثانية يكبر خمساً غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ بسورة الغاشية أو بسورة القمر، وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم.

ما الدليل على استحباب الخطبة بعد صلاة العيد؟

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم، ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثاً أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف.

ما هي صيغ تكبيرات العيد؟

- اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ، لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، والله أكْبَرُ الله أكبر ولِلَّهِ الحَمْدُ.

- الله أكبرُ كبيراً، والحمدُ للَّه كثيراًَ، وسُبْحانَ اللهِ بُكرةً وأصيلاً، لا إلهَ إلا اللهُ، ولا نعبدُ إلا إيَّاه، مخلصين له الدِّينَ ولو كره الكافرون، لا إله إلا اللهُ وحدَهُ، صدَقَ وعده، ونصرَ عبدَه، وهزم الأحزابَ وحده، لا إله إلا الله واللهُ أكبر.

ـ وقيل إن أصح ما ورد في صيغ التكبير ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبروا الله: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا.

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