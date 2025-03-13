تعرف على أسعار وبرامج عمرة النصف الثاني من رمضان 2025

أسعار وبرامج عمرة النصف الثاني من رمضان 2025.. تعتبر من أهم الشعائر الدينية التي يحرص عليها المسلمون في شتى أنحاء العالم، وفي النصف الثاني من رمضان.

و يسعى العديد من المصريين لأداء العمرة للحصول على الأجر الكبير في أيام الشهر المبارك ، ولهذا، يريدون معرفة أسعار وبرامج عمرة النصف الثاني من رمضان 2025.

أسعار وبرامج عمرة النصف الثاني من رمضان 2025

وعلى الفور، تقوم الشركات السياحية باستمرار في مصر بتوفير أسعار وبرامج عمرة النصف الثاني من رمضان 2025 مختلفة تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات.

ويعرض لكم الموجز أسعار وبرامج عمرة النصف الثاني من رمضان 2025.

وتختلف أسعار وبرامج عمرة النصف الثاني من رمضان 2025 بناءً على نوع الإقامة، مدة الرحلة، والخدمات المقدمة، وفيما يلي نظرة عامة على بعض العروض المتاحة:

البرامج الاقتصادية:

غرفة خماسية: تبدأ من 76,000 جنيه مصري.

غرفة رباعية: حوالي 80,000 جنيه مصري.

غرفة ثلاثية: تقريبًا 90,250 جنيه مصري.

غرفة ثنائية: تبدأ من 110,500 جنيه مصري.

برامج لمدة 15 يومًا (شعبان ورمضان):

غرفة ثنائية: 61,500 جنيه مصري.

غرفة ثلاثية: 53,700 جنيه مصري.

غرفة رباعية: 48,500 جنيه مصري.

غرفة خماسية: 48,500 جنيه مصري.

برامج لمدة شهر كامل:

غرفة خماسية في برج كدي تاور (مكة): 48,000 جنيه مصري.

غرفة خماسية في برج أفاق السد (مكة): 52,000 جنيه مصري.

غرفة رباعية في برج رامادا الفائزين (مكة): 58,000 جنيه مصري.

غرفة رباعية في برج الماسة جراند (مكة): 59,000 جنيه مصري.

غرفة رباعية في برج الصفوة (مكة): 101,000 جنيه مصري.

برامج العشر الأواخر من رمضان:

إقامة في المدينة المنورة: تبدأ من 68,000 جنيه مصري.

إقامة في مكة المكرمة: تبدأ من 90,000 جنيه مصري.

نصائح للحجز المبكر

نظرًا للطلب الكبير على العمرة في النصف الثاني من رمضان، يُنصح بالحجز المبكر للحصول على أفضل الأسعار وضمان توافر الأماكن في الفنادق المناسبة، ومن المهم أيضًا التحقق من برامج الشركات السياحية المختلفة لضمان الحصول على أفضل العروض والخدمات.

وتعتبر عمرة رمضان هي فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، ويحرص العديد من المصريين على أداء هذه الشعيرة في هذا الشهر الفضيل، وتتفاوت الأسعار بناءً على نوع الإقامة وعدد الأيام، ولكن تظل هذه الفرصة الروحية محط أنظار الجميع، مما يجعلها من أبرز الأحداث السنوية التي ينتظرها المسلمون بشغف.

اقرأ أيضا :

الدعم الإضافي على بطاقات التموين.. ما هي قيمة الزيادة لكل أسرة؟

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري.. اعرف التفاصيل الكاملة