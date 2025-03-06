أسعار وبرامج عمرة رمضان 2025 في العشر الأواخر.. من الاقتصادي للـ 5 نجوم

تزايد البحث عن أسعار وبرامج عمرة رمضان 2025، وذلك بعد إعلان شركات السياحة عن تفاصيل الرحلات المتاحة خلال الشهر الكريم، وتتنوع الخيارات لتشمل البرامج الاقتصادية وبرامج الخمس نجوم، مما يتيح للمعتمرين فرصة اختيار ما يناسبهم من حيث التكلفة ومستوى الخدمة، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار برامج عمرة رمضان 2025

أوضحت شركات السياحة أن أسعار برامج العمرة تتفاوت بناءً على نوع الإقامة وعدد الأفراد في الغرفة، حيث تبدأ الأسعار من 76,000 جنيه مصري للغرفة الخماسية ضمن البرنامج الاقتصادي، وترتفع تدريجيًا حسب مستوى الخدمات الفندقية المطلوبة، وجاءت متوسط الأسعار على النحو التالي:

الغرفة الخماسية: 76,000 جنيه.

الغرفة الرباعية: 80,000 جنيه.

الغرفة الثلاثية: 90,250 جنيه.

الغرفة الثنائية: 110,500 جنيه.

تشمل هذه الأسعار الإقامة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة طوال فترة العمرة، مع توفير خدمات النقل بين المدينتين، إضافةً إلى الوجبات والإرشاد الديني وفقًا لكل برنامج.

عمرة رمضان 2025

مواعيد انطلاق رحلات عمرة رمضان 2025

أعلنت شركات السياحة أن أولى رحلات العمرة ستنطلق في 2 رمضان 1446هـ، وتستمر حتى 3 شوال 1446هـ، مما يتيح للمعتمرين فرصة قضاء الشهر الكريم كاملًا بين مكة والمدينة، كما تقدم الشركات برامج متنوعة تلبي احتياجات المعتمرين، سواء لمن يرغب في أداء العمرة في بدايات الشهر أو للعشر الأواخر.

تكلفة برامج العشر الأواخر من رمضان

تشهد برامج العشر الأواخر من رمضان إقبالًا كبيرًا نظرًا لأهميتها الدينية، وتختلف تكاليفها حسب مستوى الخدمات والإقامة، حيث أوضح محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أن الأسعار جاءت على النحو التالي:

البرامج الاقتصادية: تبدأ من 70,000 جنيه عند الإقامة في المدينة المنورة، وتصل إلى 100,000 جنيه عند الإقامة في مكة المكرمة.

برامج الخمس نجوم: تبدأ من 110,000 جنيه للإقامة في مكة، و75,000 جنيه للإقامة في المدينة، فيما قد تصل تكلفة البرامج الفاخرة إلى 200,000 جنيه أو أكثر، وذلك وفقًا لمستوى الخدمة الفندقية وموقع الإقامة.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

لإتمام إجراءات حجز العمرة، يتعين على المعتمرين تقديم الوثائق التالية:

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

صورتان شخصيتان حديثتان بخلفية بيضاء.

شهادة صحية معتمدة من مكتب صحة حكومي، تشمل تطعيمات ضرورية.

إيصال سداد الرسوم الصحية للكبار.

إجراءات استخراج جواز السفر للراغبين في أداء العمرة

أما بالنسبة للراغبين في استخراج جواز سفر جديد، فيجب توفير المستندات التالية:

بطاقة الرقم القومي سارية.

عدد 3 صور شخصية حديثة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

مستند يوضح الموقف من التجنيد للذكور.

مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

المؤهل الدراسي، إذا لم يكن مسجلًا في بطاقة الرقم القومي.

سداد رسوم إصدار الجواز وفقًا للرسوم المقررة.

يتم تقديم المستندات إلى مصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية لإتمام الإجراءات الرسمية واستخراج الجواز في الوقت المحدد.

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