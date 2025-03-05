عمرة النصف الثاني من رمضان.. مع اقتراب النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 1446 هـ، يزداد إقبال المسلمين على أداء مناسك العمرة، خاصة في العشر الأواخر التي تعد من أفضل الأيام للتقرب إلى الله.

وتتنافس شركات السياحة في تقديم برامج متنوعة تناسب مختلف الميزانيات، وتشمل الإقامة في فنادق قريبة من الحرم، وتذاكر الطيران، والتنقلات الداخلية، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي أبرز برامج وأسعار عمرة النصف الثاني من رمضان 1446 هـ / 2025 م، وفقًا للعروض المتاحة من مختلف الشركات السياحية.

عمرة النصف الثاني من رمضان

عمرة النصف الثاني من رمضان

و يذكر أن الإقبال على برامج عمرة رمضان 2025 مرتفع، نظرًا لأجواء الشهر الفضيل وما يحمله من روحانيات خاصة، مما يجعل الحجز المبكر ضروريًا للراغبين في أداء المناسك هذا العام.

برامج وأسعار عمرة النصف الثاني من رمضان 2025

أعلنت شركات السياحة عن برامج عمرة النصف الثاني من رمضان 1446 هـ، حيث تبدأ الأسعار من 76 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي بنظام الغرف الخماسية، وتزداد وفقًا لنوع الإقامة وعدد الأفراد داخل الغرفة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

عمرة النصف الثاني من رمضان

أسعار عمرة النصف الثاني من رمضان

تبلغ سعر عمرة النصف الثاني من رمضان للغرفة الخماسية: 76,000 جنيه.

تبلغ سعر عمرة النصف الثاني من رمضان للغرفة الرباعية: 80,000 جنيه.

تبلغ سعر عمرة النصف الثاني من رمضان للغرفة الثلاثية: 90,250 جنيه.

تبلغ سعر عمرة النصف الثاني من رمضان للغرفة الثنائية: 110,500 جنيه.

تشمل هذه الأسعار الإقامة في فندق درة الإيمان بالمدينة المنورة، وفندق كدي تاور بمكة المكرمة، الواقع في منطقة كدي.

عمرة النصف الثاني من رمضان

موعد انطلاق رحلات عمرة رمضان 2025

وفقًا لما أعلنته شركات السياحة، تبدأ برامج العشر الأواخر من 11 رمضان وحتى 20 رمضان، حيث يقضي المعتمرون مدة شهر كامل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع توفير برامج تناسب مختلف الفئات.

شروط وأوراق التقديم على عمرة رمضان 2025

للتسجيل في برامج العمرة، يتطلب تقديم المستندات التالية:

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء.

شهادة التطعيمات المعتمدة.

عمرة النصف الثاني من رمضان

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