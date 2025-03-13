الدعم الإضافي على بطاقات التموين.. ما هي قيمة الزيادة لكل أسرة؟

الدعم الإضافي على بطاقات التموين.. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصرعن بدء صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين اعتبارًا من يوم الإثنين، 10 مارس 2025، ويستمر حتى 15 رمضان 1446 هـ، الموافق 15 أبريل 2025.

ويأتي قرار صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين، في إطار دعم الأسر المصرية خلال شهر رمضان المبارك، وتخفيف العبء المالي على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق.

الدعم الإضافي على بطاقات التموين

ويعرض لكم الموجز التفاصيل الكاملة حول صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين.

زيادة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

ويشمل قرار زيادة الدعم الإضافي على بطاقات التموين بأنه سيحصل كل فرد من مستفيدي الدعم على 125 جنيهًا إضافيًا شهريًا، بينما ستتضاعف هذه الزيادة للأسر التي تضم فردين، حيث يحصلون على 250 جنيهًا إضافيًا، ويهدف هذا الدعم إلى مساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية من السلع التموينية خلال الشهر الكريم، الذي يشهد زيادة في الطلب على السلع الأساسية.

الفئات المستفيدة من الدعم الإضافي

يستفيد من هذا الدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، مثل الأسر المسجلة في برامج الدعم الاجتماعي، وأصحاب المعاشات المنخفضة، بالإضافة إلى العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود، كما يستفيد منه المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، حيث تهدف الحكومة إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين بشكل عادل.

ويأتي صرف هذا الدعم في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في تكاليف المعيشة ،ويُعد هذا الدعم جزءًا من خطة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع الفئات الاجتماعية.

ومن المتوقع أن يُسهم الدعم الإضافي في تخفيف الضغوط المالية على الأسر المصرية، حيث يُساعدهم على شراء احتياجاتهم من السلع التموينية دون التأثر الكبير بارتفاع الأسعار، كما يعكس هذا القرار حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود.

دور الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية:

تواجه الأسر المصرية العديد من التحديات الاقتصادية نتيجة لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية والمحلية، مما يزيد من صعوبة توفير احتياجات الحياة اليومية، ويأتي هذا الدعم الإضافي كجزء من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة هذه التحديات، وضمان أن الفئات الأكثر حاجة لن تكون عرضة لضغوط اقتصادية إضافية، ودعم الأسر في هذا التوقيت الحساس يساعد في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

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