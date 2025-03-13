موعد صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين .. لشهر مارس 2025

تزايدت عمليات البحث حول موعد صرف زيادة التموين لشهر مارس، حيث يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة تفاصيل الدعم الإضافي للاستفادة منه.

ويعد الدعم المقدم عبر بطاقات التموين من أهم أشكال المساندة التي يحصل عليها ملايين الأسر في مصر، ويتم صرفه من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ويقدم الموجز موعد صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين.

الدعم التمويني فى شهر رمضان

وقد أعلنت وزارة المالية، برئاسة أحمد كجوك، عن زيادة جديدة في الدعم التمويني بمناسبة شهر رمضان، حيث سيتم صرف 125 جنيهًا للأسرة التي تتكون من فرد واحد، و250 جنيهًا للأسر التي تضم شخصين أو أكثر، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

الفئات التي يحق لها الدعم

حددت وزارة التموين الفئات التي يحق لها الحصول على هذا الدعم الإضافي، حيث تشمل القائمة: - الأسر الأكثر احتياجًا.

- أصحاب المعاشات المنخفضة.

- المستفيدون من

برنامج "تكافل وكرامة".

- العاملون بالقطاع الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود.

موعد صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

موعد صرف زيادة التموين لشهر رمضان 2025

تبحث الأسر المستفيدة من التموين عن موعد صرف الدعم الإضافي لشهر مارس 2025، حيث تم الصرف من أمس الاثنين، ويستمر لمدة خمسة أيام إضافية، لينتهي في 15 مارس الجاري، وتشمل هذه الزيادة الفئات المستحقة للدعم.

تفاصيل الدعم النقدي الجديد لبطاقات التموين

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدعم النقدي الإضافي سيشمل الأسر المسجلة على بطاقات التموين، والتي يصل عددها إلى نحو 10 ملايين أسرة، بهدف توفير مساعدات مالية إضافية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

- الأسر التي تضم فردًا واحدًا ستحصل على زيادة قدرها 125 جنيهًا شهريًا.

- الأسر التي تتكون من شخصين فأكثر ستتلقى زيادة قيمتها 250 جنيهًا شهريًا.

اقرأ أيضاً: أسعار السلع الأساسية في المنافذ التموينية لشهر فبراير 2025.. تعرف عليها

تحديث منظومة الدعم.. خطوات جديدة لتفعيل بطاقة التموين