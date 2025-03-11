برامج عمرة النصف الثاني من رمضان 2025.. والأسعار

برامج عمرة النصف الثاني من رمضان 2025.. تشهد إقبالًا كبيرًا من الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال الأيام المباركة، حيث كشفت شركات السياحة عن تفاصيل البرامج والأسعار،.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي حول برامج عمرة النصف الثاني من رمضان 2025.

وتبدأ برامج عمرة النصف الثاني من رمضان 2025 من 76 ألف جنيه وهذا للبرنامج الاقتصادي، متضمنًا الإقامة في مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك مع إمكانية الإختيار بين فئات متعددة تناسب كافة المستويات.

برامج عمرة النصف الثاني من رمضان 2025

برامج عمرة النصف الثاني من رمضان 2025

تفاصيل مهمة بشأن برامج عمرة النصف الثاني من رمضان 2025

تنطلق رحلات عمرة النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2025 في المدة من يوم 11 رمضان وحتى يوم 20 رمضان، وتتباين أسعار وبرامج عمرة النصف الثاني من رمضان 2025 بناءً على نوعية الإقامة وعدد الأفراد داخل الغرفة، حيث تبدأ الأسعار من قيمة 76 ألف جنيه للبرنامج الإقتصادي بالغرف الخماسية، ويرتفع ذلك مع تقليل عدد الأفراد أو تعزيز مستوى الإقامة والخدمات.

أسعار برامج عمرة النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2025

- أولا البرنامج الخماسي: الذي يتراوح سعره بين 76 ألف جنيه إلى 82 ألف جنيه.

- وأيضاً البرنامج الرباعي: الذي يتراوح سعره بين 80 ألف جنيه إلى 87 ألف جنيه.

- وبالإضافة إلى البرنامج الثلاثي: الذي يتراوح سعره بين 90 ألف جنيه إلى 101 ألف جنيه.

- والبرنامج الثنائي: الذي يتراوح سعره بين 110 ألف جنيه إلى 127 ألف جنيه.

وتتيح لكم عمرة النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2025 هي مزايا عديدة، ومن بينها أداء العمرة في أجواء روحانية مميزة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك بالإضافة إلى إمكانية الإختيار بين الفنادق القريبة من الحرم أو الاقتصادية أيضاً، بما يتناسب مع احتياجات المعتمرين.

موعد بداية رحلات عمرة شهر رمضان المبارك 2025

وبحسب ما كشفت عنه شركات السياحة، ولكن تبدأ برامج العشر الأواخر، ومن يوم 11 رمضان وحتى يوم 20 رمضان، كي يبقى المعتمرون لمدة شهر كامل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع إتاحة برامج مختلفة تناسب كافة الفئات.

برامج عمرة النصف الثاني من رمضان 2025

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