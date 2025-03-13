أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري.. اعرف التفاصيل الكاملة

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري.. كشف البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول في مصر، عن استمراره في تثبيت سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بالعملة المحلية للعام الحالي.

ومن بين أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري، تتصدر "الشهادة البلاتينية السنوية" ذات العائد المرتفع بنسبة 27% سنويًا، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من العملاء في العام الماضي.

ويقدم موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري.

شهادات الادخار من البنك الأهلى المصرى

ومن أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصريالآتي:

- يطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة 3 سنوات والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد ومن أبرز أدوات الاستثمار، التى تصل الفائدة عليها إلى 21.5%.

- يبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.

- يستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

- يمكن استثمار مبلغ 250 ألف جنيه فى شراء شهادة الادخار ذات عائد 21.5% ومدتها 3 سنوات والفائدة تصرف شهريا، بقيمة 4479 جنيه شهرياً.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري

وإليكم تفاصيل الشهادة البلاتينية السنوية

قرر البنك الأهلي المصري تجديد "الشهادة البلاتينية السنوية" لعملائه على نفس العائد دون أي تغييرات، مما يتيح لهم الاستفادة من الفائدة المرتفعة لعام آخر.

يمكن للعملاء شراء الشهادات بسهولة عبر تطبيق "الأهلي موبايل" أو من خلال "الأهلي نت"، بالإضافة إلى إمكانية الشراء من أي من فروع البنك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

وفقًا للموقع الرسمي للبنك، يمكن للعميل شراء الشهادة البلاتينية السنوية بقيمة تبدأ من 1000 جنيه مصري، مع إمكانية مضاعفة المبلغ حسب رغبة العميل.

الشهادة تتميز بأنها لمدة عام واحد فقط، ولا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وهذا يشمل الأيام التالية ليوم العمل الذي تم فيه الشراء.

سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية

أكد البنك الأهلي المصري أن سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية السنوية هو 27% سنويًا، ويتم صرف العائد بنهاية المدة.

كما يتيح البنك خيارات أخرى لصرف العائد، حيث يمكن للعميل اختيار صرف الفائدة على أساس يومي بنسبة 23%، أو شهريًا بنسبة 23.5%.

ويُحسب العائد من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة.

تعد هذه الشهادات من ضمن المنتجات الادخارية الأكثر جذبًا للعملاء في البنك الأهلي، نظرًا للعائد المرتفع والمزايا التي تقدمها.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات

من المزايا الأخرى التي يقدمها البنك الأهلي المصري لعملائه هي إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات البلاتينية.

يمكن للعملاء التقدم للحصول على قروض بضمان هذه الشهادات من أي فرع من فروع البنك.

كما يُمكن إصدار بطاقات ائتمانية بأنواعها المختلفة بضمان الشهادات، ما يوفر للعملاء مزيدًا من المرونة المالية.

استرداد الشهادة وقواعد العائد

وأوضح البنك أنه يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية مدتها وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها البنك، ولكن إذا قرر العميل استرداد الشهادة قبل نهاية مدتها، سيتم إضافة القيمة الاسمية للشهادة فقط دون إضافة العائد عن الفترة المنقضية.

أما في حالة استرداد الشهادة في نهاية مدتها، يحصل العميل على القيمة الاسمية بالكامل بالإضافة إلى العائد المستحق له وفقًا لمعدل الفائدة المتفق عليه.

استمرار البنك الأهلي المصري في تقديم الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع يعكس التزامه بتلبية احتياجات عملائه وتوفير فرص ادخارية مجزية. هذه الشهادات تمنح العملاء فرصة للاستفادة من عوائد ثابتة وآمنة، بالإضافة إلى مرونة في الاسترداد والاقتراض.

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