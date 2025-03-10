أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم .. أفضل الخيارات للمستثمرين

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم، تصدرت هذه الكلمات محركات البحث والمواقع الإلكترونية، مما يدفع المستثمرون في البحث وذلك للحفاظ على أموالهم وتحقيق عائد ثابت في ظل التغيرات الاقتصادية، حيث تقدم البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات بعوائد تنافسية تناسب مختلف الفئات.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

حيث يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد تنافسية، وفيما يلي أبرز يقدم الموجز، شهادات البنك الأهلي وأسعار فائدتها المتاحة 2025.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

حيث تأتي أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي 2025، على النحو التالي:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري:

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاته.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي البلاتينية

السنة الأولى: 26% سنويًا.

السنة الثانية: 22% سنويًا.

السنة الثالثة: 18% سنويًا.

دورية صرف العائد: شهريًا.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية السنوية:

مدة الشهادة: سنة واحدة.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاته.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي البلاتينية السنوية

23% سنويًا، تُصرف يوميًا.

23.5% سنويًا، تُصرف شهريًا.

27%، تُصرف في نهاية المدة.

نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.

دورية صرف العائد: يومي، شهري، أو سنوي.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري:

مدة الشهادة: 5 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاته.

سعر الفائدة: 14.25% سنويًا.

دورية صرف العائد: شهريًا.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج:

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاته.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد المتدرج

السنة الأولى: 30% سنويًا.

السنة الثانية: 25% سنويًا.

السنة الثالثة: 20% سنويًا.

دورية صرف العائد: سنويًا.

شهادة "أمان المصريين":

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه ومضاعفاته، بحد أقصى 2500 جنيه.

سعر الفائدة: 13% سنويًا.

دورية صرف العائد: في نهاية المدة.

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