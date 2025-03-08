كيفية الحصول على بطاقة الدفع ميزة لأصحاب المعاشات من البنك الزراعي

أطلق البنك الزراعي المصري خدمة الدفع عبر بطاقة الدفع الوطنية ميزة لتوفير تجربة مالية أكثر أمانًا وسهولة لأصحاب المعاشات، وذلك كبديل حديث للبطاقات التقليدية، في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

ما هي بطاقة ميزة؟

بطاقة "ميزة" هي بطاقة دفع إلكترونية وطنية أطلقتها الحكومة المصرية لتيسير عمليات الدفع الإلكتروني والحد من التعامل النقدي، تتيح هذه البطاقة لحامليها:

سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي (ATM).

الشراء الإلكتروني والدفع في المتاجر المختلفة.

سداد الفواتير والمدفوعات الحكومية بطريقة آمنة وسريعة.

مزايا بطاقة ميزة من البنك الزراعي المصري

يقدم البنك الزراعي المصري بطاقة ميزة لأصحاب المعاشات بمجموعة من المزايا التي تجعل التعاملات المالية أكثر سهولة وأمانًا، أبرزها:

إصدار مجاني: يتم استخراج البطاقة دون أي رسوم.

سهولة الاستخدام: البطاقة تعمل بتقنية اللاتلامسية (Contactless) لتيسير عمليات السحب والدفع.

تعدد الاستخدامات: تُستخدم البطاقة في كافة المدفوعات الحكومية وسداد الفواتير، بالإضافة إلى عمليات الشراء من مختلف المتاجر.

فتح حساب بنكي: يمكن لحاملي البطاقة فتح حساب جاري أو توفير دون حد أدنى للرصيد ودون مصاريف فتح الحساب.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة ميزة

للحصول على بطاقة "ميزة" من البنك الزراعي المصري، يتعين على أصحاب المعاشات تقديم المستندات التالية:

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

بطاقة المعاش القديمة لإثبات استحقاق المعاش.

الرقم التأميني مستخرج من بطاقة المعاش الحالية.

خطوات استخراج بطاقة ميزة من البنك الزراعي المصري

يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على بطاقة "ميزة" بسهولة باتباع الخطوات التالية:

تجهيز المستندات المطلوبة: التأكد من توفر بطاقة الرقم القومي، بطاقة المعاش القديمة، والرقم التأميني. زيارة أقرب فرع للبنك الزراعي المصري: التوجه إلى الفرع مصحوبًا بالمستندات المذكورة. تقديم المستندات وملء استمارة الطلب: يقوم العميل بتعبئة استمارة طلب استخراج البطاقة وتقديم المستندات. استلام البطاقة: يتم إصدار البطاقة بعد مراجعة البيانات، وتسليمها للعميل. تفعيل البطاقة: يتم تفعيل البطاقة وفقًا لدليل الاستخدام وربطها ببطاقة المعاشات القديمة.

استخدامات بطاقة "ميزة" لأصحاب المعاشات

توفر بطاقة "ميزة" لأصحاب المعاشات عدة خدمات مالية تسهل عليهم إنجاز معاملاتهم اليومية، أبرزها:

السحب النقدي: من جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة.

الإيداع النقدي: في الحسابات البنكية المرتبطة بالبطاقة.

الدفع الإلكتروني: للمشتريات في المتاجر ونقاط البيع المختلفة.

سداد الفواتير: مثل فواتير الكهرباء، المياه، والغاز.

المدفوعات الحكومية: مثل الرسوم والضرائب.

أهمية التحول إلى بطاقة "ميزة"

يعد التحول إلى استخدام بطاقة "ميزة" خطوة مهمة لأصحاب المعاشات لما توفره من فوائد عديدة، منها:

تعزيز الأمان: تقلل البطاقة من مخاطر حمل النقود والسرقة.

الراحة والسهولة: تتيح إجراء المعاملات المالية في أي وقت ومن أي مكان.

السرعة في التنفيذ: تسهل وتسريع عمليات الدفع والسحب.

تحقيق الشمول المالي: يُدمج أصحاب المعاشات في النظام المصرفي الرسمي، ما يتيح لهم الاستفادة من خدمات مالية متطورة.

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