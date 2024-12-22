أهم فوائد ومميزات بطاقة ميزة من البنك الأهلي المصري

بطاقة ميزة.. يتيح البنك الأهلي المصري الحكومي، بطاقات بنكية مختلفة من بينها بطاقة ميزة التي تعتبر أول بطاقة دفع إلكتروني وطنية، تعمل على السداد الإلكتروني لمدفوعات الشخص لجميع المعاملات المالية محلياً وكذلك الحكومية، وهذا ما سيناقشه الموجز في التقرير التالي.

بطاقة ميزة المميزة

ونرصد لكم في السطور التالية تقاصيل بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً، بحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، كما يمكن أيضاً الحصول عليها من البنوك المصرية المختلفة.

بطاقة ميزة المدفوعة مقدما

- يمكن استقبال وصرف الحوالات بالجنية المصري وذلك بدون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك.

- ويمكن أيضاً السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للأهلي أو أي ماكينات لبنوك أخرى التي تحمل علامة 123.

- ومتاح ببطاقة ميزة تقنية اللاتلامسية.

- وبالفعل يمكن استخدامه في خدمات الإنترنت البنكي.

- وبالإضافة إلى إمكانية استخدامها بخدمات محفظة الهاتف المحمول سواء لدفع الفواتير أو شحن الرصيد وغيرهما.

- ويمكن شراء بها السلع والحصول على الخدمات التجارية عن طريقها.

طريقة الحصول على بطاقة ميزة

ومن أجل الحصول على بطاقة ميزة، يحتاج البنك الأهلي المصري إلى صورة البطاقة الشخصية السارية أو جواز السفر الذي يحتوي على الرقم القومي، وعن طريق زيارة الفرع.

فوائد إستخدام كارت الميزة

يوفر بنك مصر مدة صلاحية بطاقات ميزة خمس سنوات، ويتم إصدار البطاقة عن طريق فتح حساب جاري أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك، وتستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل مصر، حيث توجد إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة، حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري- توفير- شهادات..) وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

ويوفر بنك مصر إمكانية قيام حامل البطاقة بالتحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته وذلك عن طريق آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر، ويمكن الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة بواسطة كافة آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر على مدار 24 ساعة يوميًا، كما يمكن أيضاً الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة عن طريق الإشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية المتوفرة بموقع البنك على شبكة الإنترنت.

وتصدر البطاقة أيضاً مقابل 20 جنيه، ومصاريف تجديد سنوي 20 جنيع، وبدل التآلف أو الفاقد 10 جنيهات، والسحب من ماكينات البنوك الأخري 5 جنيهات، ولا توجد مصروفات على السحب من ماكينات البنك.

بطاقة ميزة المهمة

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