هل يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني عبر الإنترنت

فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني.. يتساءل العديد من الأشخاص في السودان، سواء كانوا مقيمين أو مغتربين، حول كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم باستخدام الرقم الوطني, تزامنًا إعلان البنك عن إمكانية فتح الحسابات إلكترونيًا للمغتربين دون الحاجة لزيارة الفرع.

هل يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني؟

يعتبر بنك الخرطوم من المؤسسات المالية الرائدة في السودان، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات عملائه, منها فتح حسابات جديدة باستخدام الرقم الوطني، ليسهل على الأفراد الوصول إلى خدماته المصرفية.

شروط التقديم لفتح حساب في بنك الخرطوم

حدد بنك الخرطوم بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لدى المتقدمين لفتح الحساب:

يجب أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

ألا يقل العمر عن 18 سنة.

يجب أن يكون لدى المتقدم بريد إلكتروني خاص به.

يشترط إيداع حد أدنى قدره 10,000 جنيه سوداني لفتح الحساب.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الرقم الوطني

يتسعرض جريدة “الموجز” خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم، من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح حساب في بنك الخرطوم

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم “اضغط هنا”. التسجيل كمستخدم جديد. تسجيل الدخول كمستخدم جديد. تعبئة استمارة البيانات المطلوبة بعناية. رفع المستندات اللازمة بجودة عالية. قراءة الشروط والأحكام والتأكد من صحة البيانات. إرسال الطلب وانتظار رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم

يتسعرض جريدة “الموجز” خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم، من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح حساب في بنك الخرطوم

زيارة أقرب فرع لبنك الخرطوم. تقديم الرقم الوطني كإثبات هوية أساسي. تعبئة نموذج فتح الحساب بالمعلومات الشخصية. إيداع الحد الأدنى من المال المطلوب حسب نوع الحساب. استلام بطاقة الحساب البنكية أو رقم الحساب بعد إتمام الإجراءات.

أنواع الحسابات المتاحة في بنك الخرطوم

يوفر بنك الخرطوم للعملاء عدة أنواع من الحسابات منها:

الحساب الجاري.

حساب التوفير.

الحساب الاستثماري.

خدمات مرتبطة بالحسابات في بنك الخرطوم

بجانب الحسابات، يقدم بنك الخرطوم مجموعة من الخدمات مثل:

إصدار بطاقة صراف آلي (ATM).

تفعيل خدمات الإنترنت المصرفي والهاتف المصرفي.

استقبال الحوالات المحلية والدولية.

طريقة تحميل تطبيق بنكك أونلاين 2024

لتيسير عملية فتح الحسابات إلكترونيًا، يوفر بنك الخرطوم تطبيق "بنكك" الذي يمكن من خلاله للعملاء فتح حسابات جديدة بسهولة عبر تطبيق "بنكك"، والذي يقدم خدمات أخرى مثل استبدال العملات، سواء كانت الدولار أو الجنيه السوداني, ولفتح حساب عبر التطبيق، يجب على المستخدمين اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى متجر بلاي أو الدخول إلى صفحة البنك الرسمية “اضغط هنا”. تحميل تطبيق بنكك. فتح التطبيق وإنشاء حساب جديد.

اقرأ أيضًا: وظائف شاغرة في بنك مصر..تعرف على الشروط وكيفية التقديم ونوع المهام المطلوبة

وظائف بنك مصر 2024 تفتح آفاقاً مهنية واعدة للشباب.. الشروط وكيفية التقديم