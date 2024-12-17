وظائف شاغرة في بنك مصر للشباب للخريجين.. إطلع على الشروط

كشف بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، عن وظائف شاغرة لخريجي الجامعات وذلك للعمل في وظائف أخصائي توظيف بفروع البنك كافة في مصر، وذلك في إطار حرص البنك على إتاحة فرص عمل للشباب بإستمرار من أجل مساعدتهم على بدء حياتهم العملية في المجال المصرفي، وهذا ما سيوضحه الموجز في هذا التقرير.

وظائف شاغرة في بنك مصر

وأوضح بنك مصر جميع التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة في مجال أخصائيين التوظيف بفروع البنك المختلفة، ونوضح عن طريق هذا التقرير مسؤوليات الوظائف والشروط المطلوبة للتقديم بها وكيفية التقديم عليها أيضاً، كالآتي:

مهام وظائف بنك مصر

- أولا أن يقوم بنشر الإعلانات على منصات متنوعة بهدف جمع مجموعة من المرشحين.

- وضرورة الإطلاع على السير الذاتية من أجل إختيار أفضل المواهب، والاجتماع مع وحدات الأعمال وذلك لفهم طلبات التوظيف الخاصة بهم والاتفاق على تقسيم احتياجاتهم على مراحل.

- وأيضاً التأكد من صحة الأمر مع شركاء الأعمال الخاصة بعدد الموظفين المطلوب بإستمرار.

- ويلزم أيضاً ترتيب وتنسيق اللجان وأيام التوظيف من أجل تلبية طلبات التوظيف.

- والتأكد من تلبية احتياجات التوظيف بناءاً على خطط التوظيف المتفق عليها.

- وبالإضافة إلى حضور معارض الوظائف لجذب المرشحين المحتملين وتمثيل البنك أيضاً.

- والحرص على إجراء مقابلات توظيف جماعية في أيام التوظيف التي يقوم بتنظيمها مضيف معرض التوظيف.

- وأيضاً إجراء المقابلات القائمة على الكفاءة.

- وتقديم الأوراق الأمنية الخاصة بالمرشحين.

- ووجوب التنسيق مع الفريق الطبي من أجل تحديد موعد الفحص الطبي.

- وبالإضافة إلى متابعة عملية التوظيف مع الفرق الأخرى المسؤولة عن الموارد البشرية.

- وجمع كافة الأوراق المطلوبة لمرحلة الطرح.

- وإعداد مذكرات التوظيف للمرشحين المقبولين.

- وأخيراً إعداد وتقديم تقارير التوظيف الأسبوعية والشهرية.

شروط التقديم على وظائف بنك مصر

- يجب أن تكون حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو دراسات مماثلة لهم.

- ولا يستلزم وجود خبرة، وفي حالة وجود خبرة، يفضل أن تكون 7 سنوات أو أقل في مجال الموارد البشرية.

- وأيضاً أن يكون المتقدم لوظائف بنك مصر لديه مهارات تواصل ممتازة.

- ويكون لديه الكفاءة في مايكروسوفت أوفيس.

- وبإمكان الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر 2024 الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف لينكد إن وأيضاً إرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم.

وظائف بنك مصر

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