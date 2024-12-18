تعرف على أعلى فوائد لشهادات بنك مصر 2024.. إليك التفاصيل

سوق الادخار في مصر حاليًا يشهد نشاطًا ملحوظًا، حيث تسعى جميع البنوك في مصر لتقديم عروض لجذب العملاء وزيادة ودائعها، ومن هذه البنوك بنك مصر والذي نوضح خلال السطور التالية أعلى فوائد لشهادات بنك مصر 2024.

وشهادات الادخار تعتبر من أهم الأدوات التي تستخدمها البنوك لهذا الغرض، حيث توفر عوائد مجزية للمستثمرين، ويوضح الموجزأعلى فوائد لشهادات الإدخار في بنك مصر 2024.

شهادات ادخار

شهادات بنك مصر 2024

طرحت العديد من البنوك وفي قائمتها بنك مصر شهادات ادخار جديدة بأسعار فائدة مرتفعة، ولعل ما يميز شهادات بنك مصر بمرونتها وتنوعها، حيث تشمل:

1- الشهادة الأولى شهادة طلعت حرب، تقدم هذه الشهادة عائدًا ثابتًا لمدة سنة واحدة، مع خيارات متعددة لصرف العائد (شهريًا أو سنويًا)، ويتراوح العائد بين 23.5% عند صرفه شهريًا و27% عند صرفه سنويًا.

2- الشهادة الثانية شهادة ابن مصر وهذا النوع من الشهادات يوفر عائدًا متناقصًا على مدار ثلاث سنوات، مع خيارات متنوعة لدورية صرف العائد، حيث يتفاوت العائد حسب دورية صرف العائد.

-ففي السنة الأولى، يتراوح العائد بين 26% للعائد الشهري، و27% للعائد ربع سنوي، و30% للعائد السنوي.

-أما في السنة الثانية، فيتراوح العائد بين 22.5% للعائد الشهري، و23% للعائد ربع سنوي، و25% للعائد السنوي، مما يوفر مرونة عالية للمستثمرين.

شهادات البنك الأهلي 2024

وفي السياق ذاته نستعرض كذلك شهادات البنك الأهلي المصري 2024 والتي طرحها وتتميز بالمرونة والتنوع وهي على النحو التالي:

1- الخيار الأول: الشهادة البلاتينية السنوية، وتوفر هذه الشهادة عائدًا ثابتًا مع خيارات متعددة لصرف العائد.

2- الخيار الثاني: الشهادة البلاتينية الثلاثية تقدم عائدًا ثابتًا يصرف شهريًا على مدار ثلاث سنوات.

3- الخيار الثالث الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير وبحسب ما أعلن عنه البنك الأهلي تمنح هذه الشهادة عائدًا متغيرًا يصرف كل ثلاثة أشهر.

جدير بالذكر أنه تختلف أسعار الفائدة على شهادات الادخار من بنك لآخر ومن شهادة لأخرى، ولكن بشكل عام، يمكن القول إن أعلى عائد على الشهادات حاليًا يتراوح بين 23.5% و 27.5% سنويًا.

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