لائحة المخالفات والعقوبات لهيئة السكك الحديدية .. تعرف عليها

تشير اللائحة الجديدة بهيئة السكك الحديدية إلى زيادة في غرامات ركوب القطارات بدون تذكرة، حيث تتراوح بين 15 جنيهًا و421 جنيهًا، وهذا التفاوت يعكس نوع القطار والخدمة المقدمة.

حيث حدد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات لجريمة الركوب على أسطح القطار .

ويستعرض الموجز من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبات قانون السكة الحديد

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 للسكة الحديد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية لقانون السكة الحديد، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

قائمة غرامات استقلال القطارات بدون تذكرة

ركوب قطارات تالجو والقطار الإسباني بدون تذكرة غرامة 70 جنيها.

ركوب الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية غرامة 50 جنيها.

القطارات العادية بدون تذكرة غرامة 30 جنيها.

التدخين داخل القطارات والمحطات غرامة 100 جنيه.

السلوكيات التي تُطبق عليها الغرامات المذكورة

المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها . - اجتياز خطوط وجسور السكة الحديد في جميع الأحوال . - عدم الالتزام بشروط عبور خطوط السكة الحديد التي تقررها الهيئة . - وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية . - استخدام قضبان السكة الحديد، أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قطارات تكون ملك للغير بدون إذن مُسبق .

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