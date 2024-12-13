مواعيد قطارات خط القنطرة شرق و بئر العبد والعكس

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواعيد القطارات على خط القنطرة “شرق/بئر العبد” والعكس وخط “بشتيل-كفر داوود-السادات” والعكس أيضاً بعربات تحيا مصر وبيانها، وهذا ما سيوضحه الموجز فيما يلي.

سكك حديد مصر

خط القنطرة شرق/بئر العبد والعكس

- يتم تشغيل قطار 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 ويصل محطة بئر العبد الساعة 09:30 وذلك بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

- ويعد تشغيل قطار 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00، حيث يصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

- وتشغيل قطار 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30 ويصل محطة بئر العبد الساعة 14:30 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

- ويقوم تشغيل قطار 292 من محطة بئر العبد الساعة 15:00، حيث يصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

خط بشتيل وكفر داوود والسادات والعكس

- يبدأ تشغيل قطار 787 بشتيل/السادات من محطة بشتيل الساعة 05:10 ويصل إلي محطة السادات الساعة 07:50، وذلك بتركيب (5 عربات تحيا مصر) ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية كالجدول المرفق.

- ويقوم تشغيل قطار 788 السادات/بشتيل من محطة السادات الساعة 15:55 ويصل إلي محطة بشتيل الساعة 18:30بتركيب (5 عربات تحيا مصر) ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية كالجدول المرفق.

- وتشدد الهيئة على أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب حيث تتميز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع كثيراً مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى بما يساعد على خدمة عدد ضخم من جمهور الركاب على الخطين كما أن خط القنطرة شرق/ بئر العبد له أهمية كبيرة في المساهمة في تنمية سيناء وخدمة أهالي سيناء.

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