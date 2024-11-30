المواعيد الجديدة لقطارات الوجه القبلي .. قطارات الصعيد للمسافات الطويلة

تنتظم حركة قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة، وهذا من محطة رمسيس بالقاهرة باتجاه محافظات الصعيد أو باتجاه محافظات الوجه البحري، حيث تشهد إقبالًا ضخماً من قبل المواطنين وخاصة مستقلي القطارات المتجهة إلى الوجه القبلي، وهذا ما سيقدم تفاصيله الموجز في النقاط التالية.

مواعيد قطارات الوجه القبلي

مواعيد قطارات الصعيد اليوم

وبالنسبة لمواعيد قطارات الوجه القبلي، تقوم الهيئة يوميًّا بتسيير كافة أنواع القطارات «النوم - تالجو – VIP – إسباني مطور – إسباني – روسي – تحيا مصر» على خطوط الوجهين القبلي والبحري، وذلك مع وجود تأخيرات في بعض حركة القطارات على مدار اليوم نتيجة حركة التهديات.

مواعيد قطارات الوجه القبلي للمسافات الطويلة

-قطار «996 VIP»

يتحرك هذا القطار من محطة رمسيس الساعة 10:00 مساءً، ويصل محطات (الجيزة 10:30 مساءً – بني سويف 11:48 مساءً – المنيا 01:30 صباحًا – أسيوط 03:30 صباحًا – سوهاج 05:00 صباحًا – قنا 07:15 صباحًا – الأقصر 08:15 صباحًا – أسوان 11:30 صباحًا).

-وقطار «90 روسي تهوية»

يتحرك ذلك القطار من محطة رمسيس الساعة 10:10 مساءً، ويصل محطات (الجيزة 10:35 مساءً – بني سويف 12:03 منتصف الليل – المنيا 01:50 صباحًا – أسيوط 04:05 صباحًا – سوهاج 05:55 صباحًا – قنا 08:38 صباحًا – الأقصر 09:45 صباحًا – أسوان 01:20 ظهرًا).

-وقطار «1010 روسي مكيف»:

يتحرك من محطة رمسيس الساعة 12:05 في منتصف الليل، ويصل محطات (الجيزة 12:30 منتصف الليل – بني سويف 01:49 صباحًا – المنيا 03:35 صباحًا – أسيوط 05:35 صباحًا – سوهاج 07:15 صباحًا – قنا 10:00 صباحًا – الأقصر 11:05 صباحًا – أسوان 02:20 عصرًا).

-وقطار «1902 إسباني مطور»

يتحرك من محطة رمسيس الساعة 12:20 منتصف الليل، ويصل محطات (الجيزة 12:50 منتصف الليل – أسيوط 05:15 صباحًا – سوهاج 07:05 صباحًا – قنا 09:20 صباحًا – الأقصر 10:20 صباحًا – أسوان 01:20 ظهرًا).

مواعيد قطارات محافظات الصعيد

-قطار رقم 158 روسى موعد القيام 7.15 صباحاً، الوصول 10.25 مساءاً، محافظات الأقصر.

-وقطار رقم 164 روسى موعد القيام 12.00 صباحاً، الوصول 15.15 مساءاً، محافظات أسوان.

-قطار رقم 1008 روسى ، قيام 19.35 وصول 23.15 اسكندرية أسوان.

-قطار رقم 2008 VIP H1، قيام 20.00 وصول 23.00 مباشر القاهرة أسوان.

-قطار رقم 3006 مكيف روسى قيام 21.45 وصول 00.50 صباحاً اسكندرية القاهرة اسوان.

-قطار رقم 934 VIP H1، قيام 22.15 وصول 1.15 صباحاً اسكندرية القاهرة الأقصر.

قطارات الصعيد

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