حكم الصلاة في القطار المتحرك.. الإفتاء توضح

حكم الصلاة في القطار المتحرك.. هو أحد المسائل الفقهية التي تهم المسلمين الذين يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة، خاصة في ظل تطور وسائل النقل الحديثة.

ومع تكرار التنقل بالقطارات وارتباط مواعيدها بأوقات الصلاة، قد يواجه البعض تساؤلات حول حكم الصلاة في القطار المتحرك، وما إذا كانت صحيحة شرعًا، خاصة مع عدم ثبات المكان أو تغير اتجاه القبلة أحيانًا.

الموجز ينقل رد دار الإفتاء المصرية حول حكم الصلاة في القطار المتحرك عبر التقرير التالي.

حكم الصلاة في القطار المتحرك

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه أنه يجوز شرعًا الصلاة في القطار وذلك لدى المذاهب الفقهية الأربعة وعلى أن يصلي المسلم قائمًا متجهًا إلى القبلة؛ وذلك قياسًا على جواز الصلاة على السفينة؛ حيث جاء أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِل عن الصلاة في السفينة، فقال: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".

وهذا ما سيناقشه الموجز فيما يلي.

حكم الصلاة في القطار المتحرك

هل تجوز الصلاة في القطار وهو يتحرك ؟

وتواصل دار الإفتاء المصرية حملتها "اعرف الصح"، والتى تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة لدى المسلمين والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بين أوساط المجتمع المصري بين تشدد وتساهل، والحملة تقطع الطريق على التيارات المتطرفة فكريًّا، والتي رسخت لدى المجتمع معتقدات ومعلومات خاطئة حول العديد من القضايا الدينية واستخدمت فيها العاطفة الدينية من أجل التأثير على المجتمع، وكي يكون الطريق سهلًا في إقناع عامة الناس بأفكارهم المتشددة.

موضوعات تناقشها الحملة

وأيضاً تتنوع الموضوعات التي تتناولها الحملة، ومنها على سبيل المثال: (حكم العمل بمهنة المحاماة والالتحاق بكلية الحقوق، الإحتفال بالمولد النبوي، الإحتفال بالأيام الوطنية مثل 6 أكتوبر، بناء الكنائس، ترك الصلاة، هدم الآثار الفرعونية لأنها تماثيل، وأيضاً تحية العلم والوقوف حدادًا، وإيداع الأموال في البنوك، التصوير والرسم، شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك).

وقد شهدت الحملة العديد من ردود الأفعال الإيجابية عن طريق مقالات لكبار الكتَّاب في الصحف والمواقع، وكذلك "بوستات" نشرها العديد من المتابعين على حساباتهم الشخصية من أجل دعم حملة الدار والمساعدة في انتشارها بهدف إزالة الأفكار المشوهة التي رسخت لدى العديد.

فضل أداء الصلاة في وقتها

1- الصلاة هي نورٌ للمسلم يوم القيامة، إضافةً إلى أنّها نورٌ له في حياته الدنيا.

2- وتقوم بمحو الخطايا وتطهير النفس من الذنوب والآثام، وتكفير السيئات؛ فبالصلاة يغفر الله - عز- وجل- ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تُكفّر ما قبلها من الذنوب.

3- وتعد أفضل الأعمال عقب شهادة ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله.

4- ويرفع الله تعالى عبده بالصلاة درجات.

5- وتُدخل الصلاة المسلم الجنّة، برفقة الرسول - صلّى الله عليه وسلّم-.

6- وأيضاً عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- إنتظار الصلاة رباطًا في سبيل الله تعالى.

7- وأيضاً هي سبب في استقامة العبد على أوامر الله تعالى، حيث تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ قال اللَّه – تعالى-: «وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْـمُنكَرِ».

8- وأيضاً هي أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.

9- ويُعدّ المسلم في صلاةٍ حتى يرجع إذا تطهّر، وخرج إليها.

10- وأيضاً يُعدّ المُصلّي في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه، وتبقى الملائكة تُصلّي عليه حتى يفرغ من مُصلّاه.

الصلاة في القطار وهو يتحرك

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