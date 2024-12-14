فوائد وفضل الصلاة.. وهل دم الجرح يفسد الوضوء ؟ دار الإفتاء تجيب

هل خروج الدم من الجسم بسبب جرح يُفسد الوضوء ويبطله؟، هذا سؤال تلقاه وأجاب عنه اليوم الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مستشهداً في رده بأن الصحابة كانوا يحاربون وكانوا يدخلون الغزوات ولا شك أن هناك ضربا بالسيوف والرماح طوال تلك المعارك، وهذا ما سوف يعرض تفاصيله موقع الموجز في هذا التقرير.

ما يفسد الوضوء

هل دم الجرح يفسد الوضوء؟

حيث قال الشيخ عثمان، خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع عبر قناة “الناس” الفضائية، حيث إن الصحابة كانوا يصلون بالملابس التي بها دم وذلك نتيجة المشاركة فى الغزوات، وبالتالي فالحديث عن أن خروج الدم من الجسم يفسد من الوضوء ليس صحيحاً وذلك بشرط ألا يكون هذا الدم نجسًا.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "ولو كان فيه جرح أو دم بسببه فهو ليس نجساً وهذا لا يفسد من الوضوء، والدم إذا خرج من أحد السبيلين يفسد الوضوء، أما الدم نتيجة الجروح فهذا ليس بنجس".

فضل الوضوء

-أولا يمحو الله تعالى بالوضوء الذنوب، حيث روى مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئةٍ كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء، فإذا غسل رِجْليه خرجت كل خطيئةٍ مشَتْها رِجْلاه مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء، حتى يخرُجَ نقيًّا من الذنوب)).

-والوضوء يعمل على حل عقد الشيطان: حيث روى الشيخانِ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يعقِدُ الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثَ عُقَدٍ، يضرب كل عقدةٍ: عليك ليل طويل فارقُد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيثَ النفس كسلانَ)).

-والوضوء أيضاً يميز أمة محمد عن غيرها يوم الحشر، حيث روى مسلم عن أبي هريرة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: ((السلام عليكم دارَ قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددتُ أنا قد رأينا إخواننا))، قالوا: أوَلسنا إخوانك يا رسول الله؟! قال: ((أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعدُ))، فقالوا: كيف تعرف مَن لم يأتِ بعدُ من أمتك يا رسول الله؟! فقال: ((أرأيت لو أن رجلًا له خيلٌ غرٌّ محجَّلة، بين ظَهْرَيْ خيلٍ دُهمٍ بُهمٍ، ألا يعرف خيلَه؟!))، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((فإنهم يأتون غُرًّا محجلين من الوضوء، وأنا فرَطُهم على الحوض، ألا لَيُذَادَنَّ رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضالُّ، أناديهم: ألَا هلُمَّ، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سُحْقًا سُحْقًا)).

فوائد الوضوء

إن الوضوء هو عبادة يتهيئ بها المؤمن من أجل الوقوف بين يدي الله في الصلاة، وتطهر الجسم من الخطايا، والسؤال هو: ماذا كشفت الأبحاث العلمية عن الفوائد الطبية للوضوء؟ أما المضمضة فتعمل على تخلص الفم من الجراثيم الموجودة بشكل دائم في اللعاب وعلى الأسنان واللسان وفي كافة أجزاء الفم أيضاً.

وإذن مضمضة الماء في الفم تحميه من أمراض اللثة والتهاباتها ومن تسوس الأسنان أيضاً وتقوي من عضلات الفم والوجه وتقيه من التهابات المجاري التنفسية، أما بالنسبة لغسل الأنف واستنشاق الماء يخلصه من الجراثيم الموجودة فيه، حتى إن الذي يحافظ على الوضوء بشكل جيد ودائم يكون أنفه خالياً تماماً من الجراثيم، وهذا يقي الأنف من الأمراض ومنع الجراثيم من الإنتقال إلى الجهاز التنفسي، وبالنسبة لغسل الوجه يعطي لجلد الوجه نضارة وحيوية ويخلصهُ من الجراثيم والغبار وغيرهم.

فضل الوضوء وفوائده

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