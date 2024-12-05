حكم المسح على الجوارب في الوضوء.. هل هو جائز؟.. الافتاء تحسم الجدل

حكم المسح على الحذاء أثناء الوضوء..من المسائل الفقهية التي تثير الكثير من التساؤلات بين المسلمين هي مسألة حكم المسح على الجوارب أثناء الوضوء ، وهل يجوز ذلك أم لا؟ ويتساءل العديد عن مدى صحة هذه الممارسة، وهل يمكن استبدال غسل القدمين بالمسح على الجوارب في حالات معينة،

وفى هذا السياق، يقدم موقع الموجز في السطور التالية شرحًا وافيًا حول حكم المسح على الجوارب أثناء الوضوء ، حيث سنناقش المواقف الفقهية المختلفة التي تبناها العلماء، بالإضافة إلى استعراض أقوال المذاهب الأربعة في هذا الشأن، لتوضيح الصورة بشكل كامل للمسلمين الراغبين في معرفة الحكم الشرعي لهذه المسألة.

المسح على الجوارب أثناء الوضوء

حكم المسح على الجوارب أثناء الوضوء

يجوز المسح على الجوارب أثناء الوضوء في حالتين: الأولى إذا كان الحذاء تحت الجورب (الشراب) الذي لُبِس على طهارة، فيجوز المسح عليه لمدة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، بـ دار الإفتاء المصرية ، أن الخف الذي يجوز المسح عليه في الفقه الإسلامي ليس الحذاء التقليدي، بل هو نوع من الملبوسات التي كانت تستخدم في الماضي وتتميز بأنها أخف من الحذاء العادي. وكان الخف يُستخدم في المشاوير القصيرة أو التنقل في الأماكن القريبة.

وأشار الشيخ إلى الحديث الشريف عندما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله، هل أنزع خفيّ لأتوضأ؟"، فأجاب النبي: "دعهما، فإنني أدخلتهما طاهرتين"، مما يدل على جواز المسح على الخفين بدلاً من نزعهما أثناء الوضوء.

المسح على الجوارب أثناء الوضوء

وأكد الشيخ أن المسح على الخفين هو رخصة من الله تعالى لتسهيل العبادة في حالات السفر أو التنقل القصير، حيث يعتبر الخف طاهرًا ويوفر حماية للقدمين من العوامل الخارجية مثل التراب والحصى.

حكم المسح على الجورب

يجوز المسح على الجورب (الشراب) في بعض الآراء الفقهية، حتى لو كان خفيفًا، بشرط أن يكون قد لُبِس على طهارة. المسح للمقيم يكون لمدة يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، تبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من القدم أو بانتهاء مدة المسح أو في حال حدوث ما يستوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.

حكم المسح على الحذاء أثناء الوضوء

المسح على الجورب المقطوع

أكد الشيخ محمود شلبي أنه لا يجوز المسح على الجورب المقطوع أو المكشوف جزئياً، لأنه يجب أن يغطي الجورب قدمي الشخص بالكامل، كما يجب أن يكون الجورب طاهرًا وقد لبِس على طهارة كاملة. وأوضح أن المسح على الجورب جائز إذا كان مجلدًا، ويُسمح به بناءً على الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ».

حكم المسح على الحذاء أثناء الوضوء

حكم المسح على الحجاب أثناء الوضوء

اختلف العلماء في حكم المسح على الحجاب أثناء الوضوء. فقد أجاز بعضهم المسح على الحجاب أو ما يوضع على الرأس في حال الضرورة أو إذا كان في نزعه مشقة، بينما منع البعض الآخر المسح على الحجاب مطلقًا، ما لم يكن هناك ضرورة لذلك، مثل إصابة في الرأس، كما أن هناك رأيًا آخر يسمح بالمسح على الحجاب أو الخمار أو العمامة إذا كان من الصعب نزعها.

متى يبطل المسح على الجوارب؟

يبطل المسح على الجورب في حال نزع الجورب من القدم، أو بانقضاء مدة المسح، أو في حالة حدوث ما يستوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.

حكم المسح على الحذاء أثناء الوضوء

حكم المسح على الجورب المثقوب أو الشفاف

شددت دار الإفتاء المصرية على أنه لا يجوز المسح على الجورب المثقوب أو الشفاف عند جمهور العلماء، وتقبل هذه الحالة عند قلة من الفقهاء، ولكن في الغالب يشترط أن يكون الجورب مجلدًا وقويًا ويمكن المشي عليه.

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