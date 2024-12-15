مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات.. اعرف المعاد بالظبط

موعد الصلاة اليوم.. يحرص المسلمون في شتى أنحاء العالم على متابعة مواعيد الصلاة بدقة، ملتزمين بأداء الفريضة في أوقاتها المحددة، استجابة لما ورد في الحديث النبوي الشريف: "أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها". هذا الالتزام يعكس التفاني في العبادة والانضباط الديني، حيث تعتبر الصلاة على وقتها من أعظم القربات إلى الله.

مواعيد الصلوات اليوم في القاهرة والمحافظات

وفي هذا السياق، تقدم الهيئة المصرية للمساحة مواعيد الصلاة في مختلف المحافظات المصرية، وذلك تيسيراً على المواطنين لأداء الصلاة في مواعيدها الصحيحة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد صلاة اليوم في القاهرة والمحافظات.

أوقات الصلاة اليوم بالقاهرة

- موعد أذان الفجر: 5:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:50 مساءً.

- موعد أذان العصر: 2:38 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 4:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 6:20 مساءً.

موعد صلاة اليوم بالإسكندرية

- موعد صلاة الفجر: 5:17 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:55 مساءً.

- موعد صلاة العصر: 2:41 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 4:59 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:23 مساءً.

موعد الصلاة اليوم في طنطا

- موعد أذان الفجر: 5:12 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:46 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:51 مساءً.

- موعد أذان العصر: 2:38 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 4:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 6:20 مساءً.

موعد الصلاة اليوم في الغربية

- موعد أذان الفجر: 5:12 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:46 صباحًا.

- موعد أذان الظهر : 11:50 مساءً.

- موعد أذان العصر: 2:37 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 4:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 6:19 مساءً.

موعد صلاة اليوم في الشرقية

- موعد أذان الفجر: 5:9 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:43 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:48 مساءً.

- موعد أذان العصر: 2:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 4:53 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 6:17 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

- موعد صلاة الفجر: 5:07 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:37 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر : 11:50مساءً.

- موعد صلاة العصر: 2:44 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:03 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:24 مساءً.

موعد الصلاة اليوم في سوهاج

- موعد أذان الفجر: 5:04 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:33 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:48 مساءً.

- موعد أذان العصر: 2:43 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:03 مساءً.

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