موعد أذان العشاء اليوم السبت ومواقيت الصلاة في القاهرة والمدن الأخرى

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم السبت، جاءت أحاديثُ في فضيلة الجَماعة لصلاة الصُّبح والعشاء خاصَّة حيث: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن صلَّى العشاء في جماعةٍ، فكأنَّما قام نصف الليل، ومن صلَّى الصُّبح في جماعةٍ، فكأنَّما صلَّى الليل كلَّه»، وفي رواية أبي داود: «ومن صلَّى العشاء والفجر في جماعةٍ كان كقيام الليل»، فيعد أداء المسلم الصلوات جماعةً في المسجد له ثواب وعظيم، حيث يَجْتمع لمن حضرَ الجماعة عدَّةُ فضائل وعبادات تبلغ نحو 27 سنة وأيضًا يحصل المسلم على ثواب التَّبْكير إليها في أوَّل وقْتِها، والسير إلى المسجد بالسَّكينة، فيُرْفَع له درجة ودخول المسجد داعيًا، لذا، سيقدم لكم الموجز في السطور التالية موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة في مدينة القاهرة والمدن الأخرى.

مواقيت الصلاة في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت

فيما يلي موعد أذان العشاء اليوم السبت وذلك وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية الأخرى.

موعد أذان العشاء في محافظة القاهرة اليوم

العشاء: 6:19

موعد أذان العشاء في محافظة الإسكندرية اليوم

العشاء: 6:23

موعد أذان العشاء في محافظة أسوان اليوم

العشاء: 6:22

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة

الفجر: 5:10

الظهر: 11:49

العصر: 2:38

المغرب: 4:56

العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت المحلي لمحافظة الإسكندرية

الفجر: 5:17

الظهر: 11:55

العصر: 2:40

المغرب: 4:59

العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت المحلي لمحافظة الدقهلية

الفجر: 5:10

الظهر: 11:49

العصر: 2:35

المغرب: 4:53

العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت المحلي لمحافظة الإسماعيلية

الفجر: 5:07

الظهر: 11:46

العصر: 2:33

المغرب: 4:51

العشاء: 6:15

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت المحلي لمحافظة أسوان

الفجر: 4:55

الظهر: 11:43

العصر: 2:43

المغرب: 5:03

العشاء: 6:22

فضل الصلاة وحبها والتقرب إلي الله من خلالها

يأتي حبُّ الصلاة بعدّة أمور، منها التنويع في الأذكارِ المأثورة والحرص على حفظِها داخل الصلاة في الركوع والسجود، وتلاوة آيات مختلفة من القرآن الكريم بتدبّرٍ وإن قلَّت.

وبالإضافة إلى التأنّي قبل الصلاة وخلالها، والإبتعاد عن العجلةِ والسُّرعةِ فيها؛ وذلك حرصًا على عدمِ السَّهو في الصلاةِ، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (إذا ثُوِّبَ لِلصَّلاةِ فلا تَأْتُوها وأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وأْتُوها وعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ).

ويعد الاستعدادُ للصلاةِ قبل دخول وقتها، والمسارعة إليها بمجرد سماع النداء؛ تأسّيًا بالرسولِ -عليه الصلاة والسلام-، حيث كانَ بمجرّد سماعه للأذانِ يخرج للصلاةِ، فعن أمِّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (كانَ يَكونُ في مِهْنَةِ أهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الأذَانَ خَرَجَ).

موعد أذان العشاء اليوم السبت

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