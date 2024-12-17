السر وراء اختفاء مرهم ميبو بسبب شيوعه علي السوشيال ميديا واستخداماته

أصبح مرهم ميبو موضوعًا شائعًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد تداول منشور يزعم أن الفتيات يستخدمنه بكميات كبيرة كمنظف للبشرة، ما تسبب في نقصه بالصيدليات، وفي هذا التقرير، نستعرض كل ما يتعلق بمرهم ميبو واستخداماته وموانع استخدامه أيضا.

ما هو مرهم ميبو

يعتبر مرهم ميبو هو علاج موضعي يستخدم لعلاج الحروق والجروح، ويحتوي على مادة فعالة تُسمى "بيتا سيتوستيرول"، بالإضافة إلى مكونات طبيعية مثل مستخلص زيت السمسم، شمع العسل، مجموعة من الأحماض الأمينية والدهنية، وفيتامين هـ.

دواعي استعمال مرهم ميبو

يُوصى باستخدام مرهم ميبو لعلاج عدة حالات، يفندها الموجز، في السطور التالية..

حروق الجلد الأولية البسيطة والمتوسطة.

الحروق الكيميائية وحروق الشمس.

الجروح العامة.

آثار حب الشباب.

التشققات الجلدية الناتجة عن الجفاف.

التهيج الناتج عن إجراءات مثل الليزر.

موانع استعمال مرهم ميبو

رغم فوائد مرهم ميبو العلاجية، ولكن يجب تجنب استخدام مرهم ميبو إذا كان المريض يعاني من حساسية تجاه أي من مكوناته.

ميبو

طريقة استعمال مرهم ميبو

تختلف طريقة استخدام مرهم ميبو حسب نوع المشكلة التي يتم علاجها، ويستعرضها الموجز كما يلي..

الحروق: يتم وضع طبقة رقيقة من المرهم 3 إلى 4 مرات يوميًا.

القرح، يتم ملء التجويف القرحي بالمرهم مع تغطيته بطبقة رقيقة مرتين يوميًا.

الجروح الجراحية، يتم وضع طبقة كثيفة من المرهم مرتين يوميًا وتغطيتها بالشاش المعقم.

التشققات الجلدية، يتم وضع طبقة رقيقة من المرهم 3 إلى 4 مرات يوميًا.

الآثار الجانبية المحتملة

رغم أن الآثار الجانبية لمرهمميبو غير شائعة، يجب على المريض أن يكون على دراية ببعض الأعراض المحتملة، والتي سيقدمها موقع الموجز، على التالي..

الطفح الجلدي

الحكة

تورم الجلد

تقشر الجلد

صعوبة في التنفس أو ضيق الصدر

بينما يبقى مرهم ميبو خيارًا شائعًا وفعالًا لعلاج الحروق والجروح، يجب توخي الحذر في استخدامه لتجنب المشاكل المحتملة، خاصةً في حال وجود حساسية تجاه أحد مكوناته.

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