معلق مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

كشفت قنوات بي إن سبورت القطرية، عن معلق مباراة ريال مدريد وباتشوكا المرتقبة بينهما في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نهائي عالمي جديد ضد نظيره باتشوكا المكسيكي.

ونجح فريق باتشوكا في أن يضرب موعدًا مع ريال مدريد في نهائي كأس القارات، بعد تغلبه على الأهلي المصري في دور نصف النهائي بركلات الجزاء.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد و معلق مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا

وتقام مباراة ريال مدريد وباتشوكا القادمة، مساء يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري، وتحديدً في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

معلق مباراة ريال مدريد وباتشوكا

وتذاع أحداث مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية ومواطنتها الكأس.

وتقرر أن يكون معلق مباراة ريال مدريد وباتشوكا كل من:

حفيظ دراجي عبر قناة beIN Sports HD.

خليل البوشي وخالد الحدي خلال شاشة الكأس القطرية.

معلق مباراة ريال مدريد وباتشوكا

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا

ونستعرض لكم فيما يلي، تردد القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

تردد بي إن سبورتس

تردد القناة: 11013.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

بجودة: HD.

تردد قنوات الكأس القطرية

القمر الصناعي : العرب سات

تردد القناة: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

قائمة ريال مدريد لمباراة باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

وجاءت قائمة ريال مدريد أمام باتشوكا المكسيكي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسيكز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، يوسف، راؤول أسينسيو، لورينزو.

الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إيندريك، براهيم دياز، جونزالو، فيكتور مونيز.

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