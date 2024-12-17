مفاجأة في نسبة حضور الطلاب بالمدارس في العام الدراسي الجديد

قال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن زيارات الوزارة للمدارس تتم بشكل مفاجئ لضمان متابعة الانضباط داخل المدارس والاطمئنان على سير العملية التعليمية بشكل جيد، وتهدف تلك الزيارات إلى التأكد من تقديم التعليم بشكل فعال ومنظم، والوقوف على أي مشكلات قد تواجه المدارس والعمل على حلها بسرعة.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير، اليوم الثلاثاء، في عدد من مدارس محافظة الغربية؛ حيث اصطحب معه مجموعة من الصحفيين، ويرصد الموجز تفاصيل الزيارة.

حل أزمة عجز لمعلمين

إلى جانب ذلك، أوضح الوزير، في تصريحاته، أن جميع المدارس حاليًّا خالية من أي عجز في المعلمين لمواد التعليم الأساسي، مشيرًا إلى أن نسبة حضور الطلاب بالمدارس وصلت إلى 85% في مختلف محافظات الجمهورية.

تطبيق المناهج الدراسية بشكل صحيح

أوضح الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الجولة تأتي في إطار خطة الوزارة لمتابعة المدارس ميدانيًّا، والتأكد من مدى تطبيق المناهج الدراسية بشكل صحيح.

كما تشمل الزيارة فحص توافر الأدوات التعليمية التي تساهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وذلك بهدف رفع جودة التعليم وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة تسهم في تحقيق النجاح الأكاديمي للطلاب.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

فيما يتعلق بالمواد الأساسية، ينطلق جدول امتحانات الترم الاول 2025 المرحلة الابتدائية يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 يناير 2025، وتُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في نفس الفترة، بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025.

كما ستُجرى امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من 11 يناير 2025 إلى 16 يناير 2025.

عدم عقد امتحانات خلال أيام أعياد الإخوة المسيحيين

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بعدم عقد أي امتحانات خلال أيام أعياد الإخوة المسيحيين، وهي 6 و7 و8 و19 يناير 2025، بالإضافة إلى اتباع جميع الإجراءات التنظيمية داخل لجان الامتحانات، بما يتماشى مع اللوائح والقرارات الوزارية، وضمان سرية الامتحانات وسلامتها.

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