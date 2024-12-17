وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بجولة تفقدية مفاجئة في مدارس الغربية

تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عدد من مدارس محافظة الغربية، في جولة مفاجئة لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومستوى التزام المدارس بالقرارات والإجراءات الوزارية.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الزيارة المفاجئة التي فعلها وزير التربية والتعليم اليوم حيث رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، بالإضافة إلى وفد من محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع.

وزير التربية والتعليم

زيارة مدرسة عبدالله شنيشن الإعدادية بنات

بدأت جولة وزير التربية والتعليم بمدرسة عبدالله شنيشن الإعدادية بنات التابعة لإدارة قطور التعليمية، والتي تضم 413 طالبة واطلع الوزير على:

الكثافات الطلابية داخل الفصول.

تفعيل آليات التقييم الأسبوعي للمواد الدراسية.

كراسات الحصة والواجبات المدرسية.

وزير التربية والتعليم

حوار وزير التربية والتعليم مع طلاب المدارس

كما أجرى وزير التربية والتعليم حوارًا مع الطالبات حول مستوى استيعابهن للمواد الدراسية وتطلعاتهن المستقبلية، معربًا عن أمانيه لهن بالتوفيق، ومؤكدًا على أهمية بذل الجهد في التحصيل الدراسي.

وزير التربية والتعليم

زيارة مدرسة سجين الابتدائية الحديثة

انتقل وزير التربية والتعليم إلى مدرسة سجين الابتدائية الحديثة، التي تضم 557 طالبًا وطالبة وخلال الزيارة، حرص على:

متابعة كراسات الحصة ومدى الالتزام بالتقييمات الأسبوعية.

تقييم مستوى الطلاب في مادتي اللغة العربية والرياضيات.

تفقد معملي العلوم والحاسب الآلي، حيث أشاد بالمستوى العلمي للطلاب.

تصريحات وزير التربية والتعليم

في ختام الجولة، أعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره البالغ لدور معلمي مصر، واصفًا إياهم بـ"الأبطال" لما يقومون به من جهود عظيمة لضمان انضباط العملية التعليمية، وأكد على عدة نقاط:

وزير التربية والتعليم

متابعات الوزير للمدارس يوميًا

أكد وزير التربية والتعليم أن جميع مدارس الجمهورية تخضع لمتابعة مستمرة من لجان الوزارة لضمان تطبيق القرارات والانضباط، مشيرًا إلى أن وصلت نسبة حضور الطلاب إلى أكثر من 85% هذا العام مقارنة بـ9% العام الماضي.

وثمن أن الانضباط ساهم في اعتماد الطلاب على مدارسهم كمصدر أساسي للتحصيل الدراسي.

وزير التربية والتعليم

دور أعمال السنة والتقييمات

التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية كانت أدوات فعالة لتحفيز الطلاب وتعزيز دور المدرسة.

نجحت الوزارة في القضاء على العجز في أعداد معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية.

وضعت لائحة الانضباط المدرسي إطارًا يحفظ حقوق وواجبات المعلم والطالب.

الارتقاء بالعملية التعليمية:

الارتقاء بالعملية التعليمية: التغلب على التحديات المتعلقة بالكثافات والعجز يمثل خطوة مهمة نحو تحسين التعليم.

تعمل الوزارة على تقديم تعليم حقيقي يسهم في تنشئة أجيال قادرة على بناء الوطن.

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